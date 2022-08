El Osa do Mar confirma cartel

El festival musical de Burela ha presentado una nueva edición que pretende no dejar indiferente a nadie. Con algunos conciertos gratuitos, grandes cabezas de cartel y una energía que no se agota, esperan muchas ediciones más, como asegura uno de sus fundadores, Diego Campo, que ya tiene los ojos puestos en la edición de 2023 aunque, "non podemos adiantar nada, pero queremos que veñan artistas que este ano, por motivos alleos á organización, non poideron vir". Aseguran además que "o Osa do Mar non se acaba".

Si algo hace especial al festival es su inequívoca relación con el mar y este año reafirman su compromiso con los conciertos instalados en el Barco Museo y así lo confirma Diego Campo "o que máis lle gusta á xente é o concerto no barco, pola súa singularidade, no 2019 gustaron moito e é algo que a xente espera". Aseguran que es "un símbolo de Burela que representa o espírito mariñeiro" y no conocen mejor manera de honrar a su pueblo.

El equipo que hay detrás del festival ha conseguido crecer en los últimos años hasta llegar a ser ahora un grupo numeroso. "Lorena, Jairo, Héctor, Andrea ou Javi fóronse unindo para axudar a organizar o festival que ideamos Marcos e eu", como asegura Diego. El propio Héctor Manasé ha sido el encargado año tras año diseñar los carteles y el merchandising que puede comprarse en A tenda do Roxo, así como en el propio festival. Este equipo agradece también a sus patrocinadores, que son en muchas ocasiones "xente do pobo que nos axuda".

El Osa do Mar llega los tres primeros días de septiembre. El jueves 1 comienzan los conciertos que llenarán las calles de Burela de festivaleros dispuestos a disfrutar de la música alternativa que ofrece el Osa do Mar. Leah Wood abrirá esta edición con su concierto a las ocho y media de la tarde en el Rincón a pé de praia.

El viernes será el turno de los conciertos en el Escenario Vibra Mahou. El DJ set Llegamos tarde comenzará a poner música a las nueve de la noche. A las nueve en media llegará el cantante gallego Berto para deleitar a los espectadores con su propuesta renovadora. Una hora más tarde actúa Anabel Lee, que abrirá boca para recibir a los madrileños La La Love You, que vienen de un verano e el que no han parado de subirse a los escenarios. Cierra la sesión del viernes Karavana con su indie rock. El sábado será el último día de un festival cargado de conciertos.