El sainete de La Favorita en la verbena de Mondoñedo

La orquesta La Favorita protagonizó un enorme sainete entre la verbena del domingo en Os Remedios, en Mondoñedo, y la noche del lunes que le podría salir caro. El cantante de la orquesta, en un pase hacia las tres de la mañana, interrumpió la actuación tras cantar una sola canción y exigió la presencia de un representante del Concello para explicar por qué no le habían pagado una deuda de hacía cuatro meses, de As Quendas.

Como nadie subió al escenario para hacer lo que pretendía, ellos se marcharon sin tocar más tras un discurso muy duro contra los responsables municipales.

Durante la tarde del lunes el Concello anunció que emprendería acciones legales contra la orquesta ante una actitud que el gobierno local calificó de "intolerable". Pero además, mostró el justificante de que el dinero al que hacía referencia su cantante ya se lo habían pagado.

El pago al que hacía referencia el cantante se les abonó el pasado día 2

Ante la evidencia de la situación, el cantante de la orquesta La Favorita anunció que pedía públicamente disculpas tanto al Concello como al público que había asistido a la verbena y a los que dejaron sin actuación. En sus explicaciones indicó que todo se había debido a una serie de errores así como al estrés que vivía y a que no había consultado los extractos bancarios por lo que en ese momento no era consciente de si había cobrado o no el dinero del Concello de Mondoñedo, a quien pidió perdón repetidamente. Asimismo, lo hizo también por "respeto" al mundo de las orquestas al que pertenece.

El gobierno municipal de Mondoñedo que primero mostró su "total indignación" por ese comportamiento y explicó que "contactamos desde primeira hora co axente responsable enviándolle a documentación correspondente" tendrá que ver ahora si continúa con las acciones legales que había anunciado inicialmente por el daño causado a su imagen pública.