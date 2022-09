La Favorita abandona la verbena de Os Remedios reclamando un pago ya realizado

El domingo por la noche era la última verbena de la fiesta de Os Remedios en Mondoñedo cuando de repente los miembros de la orquesta La Favorita rompen el guion habitual en esos momentos. Su cantante asume la portavocía del resto de sus compañeros y dice al público asistente que se niegan a seguir tocando "si alguien del Concello de Mondoñedo no sube al escenario y nos explica por qué no nos han pagado una factura de hace cuatro meses".

El cantante continúa indicando que "simplemente somos trabajadores y no vale la pena venir a trabajar hace tantos meses y que no sean responsables del trabajo que nosotros hacemos aquí arriba en un escenario. Creo que es una broma muy grande, llegar e intentar decir te pago mañana. No te pago. Y nosotros aquí arriba trabajando, dándolo todo para un público como ustedes que lo merecen. Así que hasta que no aparezca un representante del Concello de Mondoñedo, nosotros no damos una nota más". Finalmente, solo tocaron una canción.

Ese momento fue acogido por el público asistente con total pasmo y desconcierto. De hecho, nadie subió y la orquesta paró la fiesta y no continuaron tocando. Pero si el público que estaba presente lo acogió con enorme sorpresa, en el Concello de Mondoñedo lo cogieron con total indignación, sobre todo porque el dinero al que hacía alusión el integrante de La Favorita ya les fue abonado el pasado día 2 tal y como mostraron ayer enseñando la transferencia bancaria que lo demuestra. A ello añadieron que "contactamos desde primeira hora co axente respondable enviándolle a documentación correspondente, que está a disposición de todo aquel que queira comprobalo nas instalacións municipais".

Por eso anunciaron que "como non pode ser doutro xeito, estamos a estudar as accións xudiciais correspondentes ante tal ataque de desprestixio e faltando á verdade".

El equipo de gobierno anticipa que no está dispuesto a dejar correr este asunto y avanzan que "defenderémonos con contundencia de ataques sen fundamento como o do que fomos vítimas, pero coa dignidade e honradez de ser unha administración colaboradora e seria". Califican la actitud de la orquesta de "inexplicable" aunque matizan que "somos conscientes de que non debe enturbiar a boa imaxe dun sector, o mundo das orquestas e da verbena, cos que sempre colaboramos e seguiremos facéndoo".

De hecho, desde el gobierno mindoniense añadieron que "non queremos deixar pasar a ocasión de agradecer o traballo das comisións de festas, nomeadamente a dos Remedios, que nesta edición especialmente foi quen de conquerir un éxito moi importante".

Este diario trató de conocer la versión de los representantes de la orquesta, pero no fue posible.