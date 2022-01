El presidente del Pescados Rubén Burela FS, Manuel Blanco, se mostró más orgulloso que sorprendido por la concesión de mejor club femenino del mundo a las jugadoras "laranxas" por segundo año consecutivo. Blanco atribuye este éxito, otorgado por el prestigioso portal Futsalplanet "ao traballo de moitos anos e de moita xente" y asegura no cansarse nunca de recibir buenas noticias. "Pode parecer que é sinxelo o que fan estas rapazas, pero nada máis lonxe da realidade. Se o ano 2020 xa foi máxico en canto a resultados, pois que dicir de 2021, no que conseguimos repetir tódolos títulos nacionais, pero ademais engadindo a Champions do fútbol sala feminino", señaló.

La justicia del premio recibido queda fuera de toda duda por los éxitos alcanzados por el equipo, que ganó todos los títulos en juego. "Non creo que haxa ninguén que dubida da xustiza deste galardón. Tal vez polo feito de non estar nunha gran cidade pode ter menos repercusión, pero o mérito é, se cabe, aínda maior", dijo.

La repetición de premios y títulos no hace que el presidente sea menos ambicioso o que se vayan acabando los objetivos, sino que refuerza el trabajo del equipo y le da más confianza para seguir en lo más alto en todas las competiciones. "O equipo está confeccionado para intentar seguir pelexando por todos os títulos. Non lle esiximos ás rapazas que os gañen, pero si que pelexen por conquistalos. Estamos vivindo situacións moi complexas e anómalas en tódolos eidos, tamén no deportivo, por mor do covid, e todo isto fai que as dificultades sexan máximas para poder competir ao nivel máis óptimo", recalcó.

GALARDONES INDIVIDUALES. El presidente también se refirió a la elección de Peque como segunda mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo, por detrás de Amandinha. "Para nós Peque é a mellor, sen discusión, pero os que votan deciden que hai outra por diante e hai que respectar a decisión. Nós estamos moi felices de que Peque esté no Pescados Rubén FSF e felicitámola porque ser nomeada a segunda mellor do mundo é un gran logro tamén", señaló, incluyendo también felicitaciones para otras dos jugadoras como Jozi y Emilly Marcondes, que también quedaron entre las mejores. "O feito de ter tres nominacións xa nos enche de satisafcción. Todos sabemos da calidade de Jozi porque levamos un montón de anos disfrutando dela e agora tamén temos a sorte de poder ter a Emilly. Pode que fose menos coñecida pero a pasada tempada estivo moi ben en Melilla e oxalá o noso club sexa un trampolín para que siga medrando e optando a estes premios", señaló.

Entre los reconocimientos recibidos llegó también el de Julio Delgado como mejor entrenador de fútbol sala femenino del mundo. El técnico castellano, que actualmente entrena en Asturias, al Rodiles FS. "O recoñecemento individual para Julio é máis que merecido e ademais el aportou moito para os éxitos colectivos dende o posto de adestrador. Foi a cabeza visible dun grupo de persoas que contribuiron aos éxitos", dijo.

FELICITACIÓN. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, quiso sumarse al carrusel de felicitaciones que recibió este miércoles el Pescados Rubén Burela FS tras resultar elegido como el mejor club del mundo por segunda temporada consecutiva. Llano, en nombre del Concello, destacó el mérito del club burelés por todo el trabajo que está realizando. "No nome do Concello quero felicitar ás rapazas, así como ao equipo técnico e directivo do Burela FSF por este novo recoñecemento, que non deixa de ser unha ratificación do que xa conseguiron o ano pasado. Isto quere dicir que seguen a facer as cousas moi ben e que non teñen rival, non hai alternativa enfronte", señaló.

Llano añadió que "son moi merecedoras deste recoñecemento, algo que é moi importante para elas, é unha moi boa noticia para a súa fiel afección e tamén é algo destacado para Burela como pobo, pola promoción que supón que o noso nome se escoite en todo o mundo".