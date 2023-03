Orgullo canterano para el Centenario del Viveiro

Nadie mejor que dos de los capitanes, que además son canteranos, para presentar las camisetas del Centenario del Viveiro CF. Arturo y Rolle representan mejor que nadie los valores del club celeste, que siempre ha sabido conjugar la calidad de su cantera con la llegada de jugadores que han contribuido a convertir al club de la ciudad del Landro en un referente del fútbol gallego, especialmente en lo que se refiere a la Tercera División.

Arturo lleva ya nueve temporadas en el primer equipo, desde que debutó con 15 años, en la temporada 2013-14, a las órdenes de José Manuel, entonces en Preferente. En casi una década lleva casi 60 goles con la elástica celeste, conoció la alegría del ascenso y ahora pelea por mantenerse desde hace tres temporadas en Tercera División, categoría a la que cree que pertenece el Viveiro. El jugador se muestra feliz de presentar las camisetas del Centenario. "No es solo que me sienta orgulloso, es una pasada. Debuté en el primer equipo con 15 años, siendo cadete de segundo año y desde muy pequeño lo único que quería era llegar algún día al primer equipo del Viveiro. No soñaba con llegar lo más arriba, sino jugar en Cantarrana, en mi casa, delante de mi gente. Es verdad que tuve oportunidades para marcharme, pero por unas razones u otras aquí estoy y me siento igual de privilegiado que el primer día de poder vestir esta camiseta", aseguró el delantero celeste, que además elogió la elección de la indumentaria. "Me gustan las dos camisetas, pero más la primera equipación, soy un clásico (risas)".

Arturo reconoce sentir también "especial ilusión" por celebrar en Tercera División el centenario y también porque la cantera siga siendo importante en el club, aunque no al mismo nivel que cuando llegó al primer equipo. "A los chavales de la base ahora no les hace la misma ilusión que nos hacía a nosotros jugar en el primer equipo. Yo recuerdo volver feliz de los desplazamientos sin haber jugado un minuto y ahora si un chaval se queda sin jugar dice que ya no quiere volver a ir. Las cosas han cambiado mucho, pero todavía nos queda la esperanza de chicos como Fanego, que lo está haciendo de cine o algunos juveniles que tienen muy buena pinta. Ojalá que pudiéramos recuperar algo de aquella esencia de cuando yo llegué al primer equipo, con 8 o 9 jugadores procedentes de la cantera que formaban un bloque muy sólido".

Arturo tiene muchas esperanzas depositadas en la plantilla actual y cree que puede dar muchas alegrías en el futuro si es capaz de mantener la categoría. "Si descontamos a los filiales seguramente somos el plantel más joven del campeonato, nadie daba un duro por nosotros sobre todo tras comenzar con cuatro derrotas, y cree que estamos haciendo una gran temporada, pero ahora hay que rematarla con la permanencia", señala el delantero, que destaca el "gran ambiente" en el vestuario como una de las causas del buen rendimiento del equipo celeste.

ROLLE. Rolle brilló también las categorías inferiores celestes para dar el salto en la temporada 2016-17, con Germán Amil en el banquillo. Después llegó Chuski, que también confió en el talento del mediapunta zurdo y poco a poco se fue conviertiendo en una referencia ofensiva de primer nivel en Cantarrana. Alberto López le ha dado más galones y el jugador lo agradece. "Agora non estou no meu mellor momento a nivel individual e por iso non estou xogando tanto, pero durante case toda tempada gocei da confianza do míster, ao que lle estou moi agradecido. Sentinme moi ben e moi cómodo", expresó el jugador.

Rolle considera, igual que Arturo "todo un orgullo" ser el elegido para presentar la camiseta. "Con 24 anos ser escollido para representar ao club do teu pobo é un privilexio", señala, expresando también su deseo de que la cantera vuelva a tener en los próximos años el protagonismo que siempre tuvo en el Viveiro. "De Viveiro sempre saíron moi bos xogadores, foi un club que traballou ben a canteira e cando eu estiven con Chuski había bastantes xogadores da casa. Por moitas razóns perdeuse un pouco este peso da canteira, pero confío en que nos vindeiros anos poida recuperarse porque veñen xeracións moi boas, sobre todo esta de xuvenís que xa adestra moito con nós", dijo.

El jugador confía plenamente en conseguir la permanencia y poder celebrar todo el año del Centenario en Tercera RFEF, pero es consciente del peligro que suponen los arrastres de otras cateogrías. "Que baixen seis ou sete equipos nunha Liga de 16 paréceme fóra de lugar, pero é o que pode pasar. Intentaremos quedar fóra do perigo, pero para iso aínda temos que sumar seguramente 4 ou 6 puntos", aseguró.