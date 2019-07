La organización de la Festa Normanda quiere darla a conocer fuera de España

La novena edición de la Fiesta Normanda de Foz, que será el 30 y 31 de agosto, y el 1 de septiembre quiere seguir creciendo. Prueba de ello es la idea de la organización de la cita, la asociación Desembarco Normando de impulsar la celebración hacia fuera de España y hacerla más conocida. De hecho, esperan conseguir crear lazos con algún pueblo de Normandía en un futuro no demasiado lejano. Y mientras tanto, la fiesta sigue creciendo. Para este año se espera alguna novedad, como más actuaciones musicales, además de hacer más dinámico y divertido el momento del desembarco, punto central de la cita. Además este año hay una "pregonera sorpresa" que desvelarán la próxima semana.

La presentación de la cita fue ayer en la plaza Conde de Fontao y empezó con un desfile, que contó con mucha afluencia de público y en el cual los talleres de Rosana & Pili y O Nabiño de Mondoñedo enseñaron sus creaciones para la celebración del evento. Finalmente hubo una churrascada que también incluía chorizo, pan y vino. Los asistentes disfrutaron finalmente de una noche de música con Dambara y varios DJ.

Esta fiesta se ha convertido ya en un clásico en el que cada año desde hace nueve, los turistas y vecinos de Foz viajan al pasado para vivir en sus carnes la invasión vikinga que sufrió la localidad. La leyenda cuenta que durante este suceso fue el obispo Gonzalo quien salvó a los campesinos, empleando la magia de su báculo para hundir a los barcos.

La asociación Desembarco Normando se encarga desde hace siete años de la celebración de esta fiesta, que ya es una de las más importantes y sonadas de toda la comarca e incluso de España, habiendo quedado en sexto puesto de las fiestas más populares a nivel nacional convocado por un portal web.

Será un fin de semana completo, desde viernes hasta domingo, lleno de actividades para el disfrute de todos los asistentes y también del ya famoso desembarco. Uno de los aspectos más destacados de esta fiesta es, precisamente, la caracterización tanto de normandos como de campesinos.

Los famosos carnavales de Foz fueron el punto de partida del inicio de esta fiesta: "Foi algo curioso porque bueno, aquí somos moito de Carnaval. Á peña Os Larperos ocorréuselles disfrazarse de vikingos ese ano e claro, iluminóusenos a bombilla. Comentámosllo ao alcalde de aquela, a quen lle gustou a idea, e fomos empezando", explica Pablo Fraga, presidente de la asociación.

Por otro lado, las fechas en las que siempre se celebra esta fiesta, a finales del verano, no son casualidad. Fraga di que "esta festa tamén naceu coa idea de estirar o verán, porque cando pasaba San Lourenzo xa non había ninguén no pobo. A cousa era intentar que a xente quedase 15 días máis, e de feito conseguímolo. A xente pregunte cando é para organizarse e poder estar".