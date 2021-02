Los dueños deberán limpiar con agua y jabón los orines de sus perros en Ribadeo

La nueva ordenanza municipal de protección medio ambiental del Concello de Ribadeo contempla sanciones entre 100 y 750 euros para los dueños de perros que no recojan las heces de los animales de la vía pública o no limpien la zona en la que miccionaron. Para esto último deberán llevar obligatoriamente una botella con jabón, además de las ya conocidas bolsas para las deposiciones.

"Ademais das bolsas, tamén é obrigatorio levar unha botella con auga e xabón para minimizar o efecto das miccións dos cans na vía pública. En todo caso as persoas que paseen os cans deberán evitar que os ouriños se produzan sobre o mobiliario urbano, edificios e vehículos, tentando que as mesmas se realicen xunto aos bordos das beirarrúas e o máis próximo aos sumidoiros ou en zonas non destinadas ao paso de peóns nin lugares de xogo", indica el proyecto de la nueva ordenanza, que se puede consultar en la web del Concello.

Con esta norma se pretende actualizar la de 2006. En ella se contemplan sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros. Así, la normativa divide las infracciones en leves, con multas desde los 100 a los 750 euros; graves, castigadas con entre 751 y 1.500 euros; y muy graves, cuya cuantía económica a pagar se establece entre los 1.501 y los 3.000 euros. Además de indicar los supuestos que se enmarcan en cada nivel de incumplimiento, se marca una prescripción de la falta que va desde el año de las leves a los cinco de las muy graves y los tres de las graves.

En las 39 páginas del proyecto aparecen recogidos distintos aspectos que buscan la limpieza y el ornato público para mejorar la calidad de vida en el municipio y alcanzar un alto nivel de protección del ambiente.

Entre los aspectos que aparecen regulados en la norma figura la limpieza de la vía pública, donde se establecen prohibiciones como sacudir ropa o alfombras por la ventana, colgar la ropa hacia la vía pública, regar las plantas cuando pueda caer agua a la calle si no es entre las once de la noche y las siete y media de la mañana o escupir y hacer necesidades fisiológicas en la calle.

También fija las normas a seguir cuando se ejecutan obras para compatibilizarlas con mantener el entorno limpio. En este caso se requiere el uso de contenedores para depositar los restos. La instalación de estos recipientes deberá contar con autorización municipal y deben retirarse de la vía pública durante los fines de semana y los festivos.

Entre las prohibiciones que se establecen para la vía pública figuran, entre otras, la de bañar animales y la de lavar o reparar vehículos, así como baldear con agua, jabón o lejía de limpieza de interiores.

Con respecto a la tenencia de animales, los propietarios serán los responsables de cualquier acción que implique ensuciar la vía pública. Así, en todos los casos la persona que vaya con el animal está obligada a recoger y retirar los excrementos y la limpieza de la parte de la vía pública afectada.

Otros aspectos que regula la norma son la limpieza de solares, la colocación de carteles y pancartas o la realización de pintadas, además de la distribución de panfletos o la conservación del mobiliario urbano y las zonas verdes.