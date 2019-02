OPP Lugo pide medidas urgentes para evitar amarres por descartes

El gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP-7), Sergio López, participó este martes en Bruselas en un encuentro para la evaluación de la obligación de desembarque de los descartes o capturas accesorias de la pesca, en el que destacó la necesidad de buscar "soluciones urgentes antes del amarre de un solo buque", una situación que considera que podría producirse porque el reglamento de esta medida no contempló el impacto.

"Estamos dacordo na sustentabilidade, pero o centro do sistema ten que ser o pescador, non o peixe; o obxectivo é que non pare ningún barco, pero en vez de terse en consideración iso, o enfoque ambientalista centrouse no estado dos stocks –recursos– sen ter en conta o impacto económico e social na actividade", señaló.

En contra del sistema también juega la existencia de normas contradictorias en los distintos estados, que difieren con la aplicación de las flexibilidades previstas. "Por exemplo, en España hai pesqueirías con cupos por días ou semanas, que están en contra da obriga, pois traer máis peixe do autorizado conleva unha multa. A normativa nacional di que algunhas só poden traer certas especies, pero hai obriga de levalas a terra, como pasa co peixe espada, que só ten autorizada algunha flota".

COMERCIALES. El gerente de la OPP de Lugo reclamó asimismo la retirada de las especies no comerciales del sistema de TAC (Totales Admisibles de Capturas), dado que especies como el ochavo no se usan para consumo humano y los barcos están obligados a transportarlas hasta tierra. Las exenciones de mínimos salvan por el momento algunas pesquerías, "pero cando se acaben non ten sentido paralizar unha actividade económica por coller unha especie que non se consume", explica Sergio López.

El representante español defendió, igual que el danés, el irlandés y el holandés, la complejidad de llevar la norma a la práctica. López postuló que la Política Pesquera Común (PPC) se equivoca y debería limitarse a especies comerciales y sin problema de cuotas, además de opinar que suscita dudas. Señala que la mayor selectividad prevista para el arrastre de las zonas 6,7 y 8, con mallas de 100-120, va contra su rentabilidad económica. También apunta que la falta de cuotas hace que el bacalao, el eglefino o el merlán sean especies de estrangulamiento y que las cuotas escasas de besugo o alfonsino impiden una gestión sostenible.