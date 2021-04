La oposición al espigón de Altar crece pero divide a la ciudadanía

La propuesta de la Dirección General de Costas para construir un espigón frente a la playa de Altar, en Barreiros, para tratar de frenar de forma definitiva el desgaste del litoral en esa zona continúa encontrando una oposición vecinal cada vez más importante y poco a poco no solo se van sumando a ella vecinos y vecinas a título particular, sino también distintos tipos de colectivos muy variados y no vinculados necesariamente a ninguna cuestión medioambiental.

La recogida de firmas continúa a buen ritmo en la plataforma Change.org, aunque también es cierto que hay quien ya alzó la voz para defender el proyecto que sacó de un cajón el responsable de Costas en la provincia, José Miguel Estevan Dolls. Consideran que es necesario habilitar alguna medida con la que intentar frenar el deterioro no solo de la playa, sino de la franja costera que, en algunos puntos concretos, amenaza con llegar a poner en peligro algunas construcciones. De hecho una parte del paseo que hay sobre la playa ya se vio dañado hace un tiempo y entienden que esa sería una posible solución a esta problemática.

Pero por el momento estas voces o bien son minoritarias o bien se hacen oír mucho menos que las contrarias al proyecto que se gestó en 2010 y que por entonces rechazó el gobierno municipal. Costas lo propone ahora de nuevo y plantea un presupuesto de 3,5 millones para su ejecución.

Por el momento las firmas recogidas en Change.org son unas 1.300 y continúan subiendo mientras cada vez se difunde más el proyecto como ejemplo de lo que muchos consideran una "agresión gratuita" al arenal que entienden que no necesita ningún tipo de protección porque la propia dinámica marítima se encarga de equilibrar, al margen del impacto que tendría y el elevado montante económico que supone.

El periodo para presentar alegaciones oficiales al proyecto se cierra el día 30 de este mes.