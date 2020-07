Los grupos de la oposición política en Galicia han mostrado este domingo su rechazo a la gestión realizada por Alberto Núñez Feijóo del brote de coronavirus en A Mariña.

Todos ellos exigen transparencia y una mayor información sobre la situación en la comarca lucense, mientras que formaciones como BNG, Vox o Marea Galeguista denuncian que las elecciones del 12-J carecen de "garantías democráticas".

PSDEG. El secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que convoque una reunión "con los partidos de representación parlamentaria" para poder abordar las medidas a aplicar ante los rebrotes de coronavirus que existen en Galicia.

"No haremos anuncios gratuitos hasta que tengamos toda la información sobre lo que hay que hacer", ha trasladado el aspirante socialista, que ha criticado en repetidas ocasiones que el presidente gallego no les haya facilitado "información directa sobre la evolución de la pandemia" en las últimas semanas.

Caballero ha reclamado al mandatario autonómico "que tenga altura de miras" y prime el derecho a la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra situación, teniendo en cuenta que está abierto un proceso electoral a nivel gallego.

"No vale la pena defender el Gobierno o defender los votos si no se garantiza primero la salud de todos los gallegos", ha declarado, además de remarcar que la convocatoria electoral de este 12 de julio fue fijada unilateralmente por Núñez Feijóo sin tener en cuenta el criterio de los partidos de la oposición que abogaban por "testar la nueva normalidad" antes de acudir a las urnas.

En cuanto al comité de campaña, ha decidido suspender los mítines en la provincia de Lugo.

En un comunicado remitido a los medios, el PSdeG señala que la actividad en la provincia se limitará a paseos y comparecencias en el territorio.

Esta decisión ha sido trasladada por el secretario de Organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, al conjunto del partido, una medida que ha enmarcado en la "responsabilidad exigible" en estos momentos.

Una situación curiosa se produjo en el parque Eloísa Rivadulla de Chantada, donde Gonzalo Caballero ha suspendido el mitin que iba a celebrar cuando ya estaba todo preparado.

Caballero se dirigió a los asistentes nada más llegar y les comunicó la decisión del partido de no llevar a cabo el mitin. La decisión se tomó a última hora, apenas unos minutos antes de la hora prevista para el inicio

BNG. La candidata del BNG a la Xunta de Galicia, Ana Pontón, ha asegurado este domingo que el presidente Alberto Núñez Feijóo "se esconde detrás" del conselleiro de Sanidad y ha exigido "un protocolo claro" tras el rebrote de covid-19 en A Mariña (Lugo).

En un acto en Ferrol, ha mostrado su preocupación por la situación y ha lanzado un mensaje de ánimo a los afectados. "El candidato del PP está respondiendo desde la irresponsabilidad", ha estimado.

La dirigente nacionalista ha afeado la "improvisación" del mandatario en esta problemática frente al "comportamiento ejemplar" de la ciudadanía gallega durante la pandemia.

Ana Pontón también ha solicitado que se suspendann las elecciones. Asegura que esto sucede en un contexto "cun cento de persoas contaxiadas polo virus e máis de 600 confinadas, nun contexto ademais no que falta un protocolo de actuación por parte do Goberno da Xunta, un plan de actuación que determine con meridiana claridade que pasos dar, que medidas tomar, que medios mobilizar ou cal debe ser a cadea de mando".

Pontón cree que es necesario priorizar la salud de la ciudadanía ante esta situación y avisa de que "non se pode someter á veciñanza da comarca ao dilema de escoller entre a preservación da súa saúde no medio dun rebrote da pandemia e o seu dereito ao voto. Por contra, a veciñanza da Mariña ten dereito a poder exercer o voto coas máximas garantías de seguridade sanitaria que, a xuízo do Bloque, non se dan cando apenas faltan seis días para a cita coas urnas".

EN COMÚN. El candidato de Galicia En Común-Anova Mareas a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, ha exigido "transparencia" a Alberto Núñez Feijóo, ante el rebrote de Covid-19.

Así lo ha dicho en un mitin celebrado en Vigo en la mañana de este domingo en Vigo, donde ha sido arropado por el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de su partido, Pablo Iglesias, en un acto público que ha congregado a 300 personas (máximo permitido por las normativas que marca la pandemia) en el Auditorio do Mar de la ciudad olívica.

MAREA. El candidato de la Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha asegurado este domingo en Padrón que "no se puede celebrar unas elecciones sin garantías democráticas", en alusión al número de personas que se encuentran en cuarentena por los rebrotes de A Mariña.

"El derecho al sufragio universal es un derecho fundamental que no se le puede retirar a nadie", ha indicado Casal, que ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y candidato a su reelección, que diga exactamente cuántas personas están confinadas.

VOX. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio se celebrarán "sin libertad" porque Vox no acude a estos comicios "en igualdad de condiciones".

"Va a haber vecinos de Galicia que ni siquiera van a poder ir a votar" el día 12, ha lamentado Abascal.

Asimismo, ha insistido en la "gestión criminal del coronavirus" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que "oculta" el número de fallecidos por la pandemia, y el "paripé" de la Comisión de Reconstrucción que finalizaba sus trabajos esta semana en el Congreso.

CIUDADANOS. La candidata de Ciudadanos en los comicios autonómicos del 12 de julio, Beatriz Pino, ha apelado a "aparcar el electoralismo" ante el avance del rebrote de Covid-19 en A Mariña y ha avanzado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "tendrá el apoyo" de su partido si tiene que "aumentar las medidas" para frenar el coronavirus.

Así, Pino ha dicho que "toca ser responsables y pensar solo en la salud de los gallegos", a pesar de que el próximo domingo se abrirán las urnas de las autonómicas. "Todos los partidos deben aparcar el electoralismo", ha añadido al respecto.