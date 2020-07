Los grupos de la oposición política en Galicia han mostrado este domingo su rechazo a la gestión realizada por Alberto Núñez Feijóo del brote de coronavirus en A Mariña.

Todos ellos exigen transparencia y una mayor información sobre la situación en la comarca lucense, mientras que formaciones como BNG, Vox o Marea Galeguista denuncian que las elecciones del 12-J carecen de "garantías democráticas".

PSDEG. El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, candidato a la presidencia de la Xunta, ha considerado que al actual jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, "se le ha ido de las manos" el brote de coronavirus detectado en A MariñAa.

"Los números van a crecer a lo largo de los próximos días de una forma que nos preocupa", ha declarado Caballero esta mañana a los medios de comunicación, y ha opinado que el Gobierno gallego ha actuado "con retraso" para atajar ese rebrote y prevenir la expansión de la pandemia.

El líder de los socialistas gallegos ha criticado además la falta de información facilitada por la Administración autonómica a los ayuntamientos y entidades locales, con las que la Xunta "no se puso en contacto" para intervenir de forma adecuada ante estos nuevos casos de Covid-19.

BNG. La candidata del BNG a la Xunta de Galicia, Ana Pontón, ha asegurado este domingo que el presidente Alberto Núñez Feijóo "se esconde detrás" del conselleiro de Sanidad y ha exigido "un protocolo claro" tras el rebrote de covid-19 en A Mariña (Lugo).

En un acto en Ferrol, ha mostrado su preocupación por la situación y ha lanzado un mensaje de ánimo a los afectados. "El candidato del PP está respondiendo desde la irresponsabilidad", ha estimado.

La dirigente nacionalista ha afeado la "improvisación" del mandatario en esta problemática frente al "comportamiento ejemplar" de la ciudadanía gallega durante la pandemia.

Ana Pontón también ha solicitado que se suspendann las elecciones. Asegura que esto sucede en un contexto "cun cento de persoas contaxiadas polo virus e máis de 600 confinadas, nun contexto ademais no que falta un protocolo de actuación por parte do Goberno da Xunta, un plan de actuación que determine con meridiana claridade que pasos dar, que medidas tomar, que medios mobilizar ou cal debe ser a cadea de mando".

Pontón cree que es necesario priorizar la salud de la ciudadanía ante esta situación y avisa de que "non se pode someter á veciñanza da comarca ao dilema de escoller entre a preservación da súa saúde no medio dun rebrote da pandemia e o seu dereito ao voto. Por contra, a veciñanza da Mariña ten dereito a poder exercer o voto coas máximas garantías de seguridade sanitaria que, a xuízo do Bloque, non se dan cando apenas faltan seis días para a cita coas urnas".

EN COMÚN. El candidato de Galicia En Común-Anova Mareas a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, ha exigido "transparencia" a Alberto Núñez Feijóo, ante el rebrote de Covid-19.

Así lo ha dicho en un mitin celebrado en Vigo en la mañana de este domingo en Vigo, donde ha sido arropado por el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de su partido, Pablo Iglesias, en un acto público que ha congregado a 300 personas (máximo permitido por las normativas que marca la pandemia) en el Auditorio do Mar de la ciudad olívica.

MAREA. El candidato de la Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha asegurado este domingo en Padrón que "no se puede celebrar unas elecciones sin garantías democráticas", en alusión al número de personas que se encuentran en cuarentena por los rebrotes de A Mariña.

"El derecho al sufragio universal es un derecho fundamental que no se le puede retirar a nadie", ha indicado Casal, que ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y candidato a su reelección, que diga exactamente cuántas personas están confinadas.

VOX. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio se celebrarán "sin libertad" porque Vox no acude a estos comicios "en igualdad de condiciones".

"Va a haber vecinos de Galicia que ni siquiera van a poder ir a votar" el día 12, ha lamentado Abascal.

Asimismo, ha insistido en la "gestión criminal del coronavirus" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que "oculta" el número de fallecidos por la pandemia, y el "paripé" de la Comisión de Reconstrucción que finalizaba sus trabajos esta semana en el Congreso.