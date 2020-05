GONZALO CABALLERO. PSOE

"No existe una planificación ni una acción industrial por parte de la Xunta"

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha exigido este viernes a Alcoa que mantenga el empleo en su planta de producción de aluminio en San Cibrao después de haber recibido millonarias ayudas públicas a lo largo de los últimos años.

Así pues, además de reclamar a la compañía que no siga adelante con este proceso de despidos, el secretario general de los socialistas gallegos ha demandado que la industria en Galicia necesita medidas "que permitan mantener el sector secundario con actividad".

Por este motivo, ha reclamado a la Xunta que se involucre y trabaje "cooperativamente" con el Gobierno de España, dado que hasta el momento –ha asegurado– en el Ejecutivo autonómico "no existe una planificación ni una acción industrial" para remontar las dificultades que surgen en el sector.

El Gobierno gallego, ha criticado Caballero, se dedica a "poner problemas" y a seguir la "estrategia de obstruccionismo" del PP con la labor del Ejecutivo central en vez de centrarse en colaborar para que sus medidas obtengan los mejores resultados posibles.

Esta "campaña de acoso y derribo" contrasta, a ojos del líder del PSdeG, con la actuación del Estado, de la que este viernes ha querido destacar la aprobación del ingreso mínimo vital, que ha recibido como un "impulso" para que la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus se lleve a cabo "sin que nadie se quede atrás".

El PSOE en España –ha agregado Caballero– está gestionando la actual crisis "de forma bien distinta" a como lo haría el PP y sus socios de derechas, ya que está centrado en proteger a la ciudadanía y ofrecer garantías "para darle derechos sociales y protección a aquellos ciudadanos que están en riesgo de pobreza o que están en el umbral de la misma".

De este modo, ha zanjado que "es momento de arrimar el hombro" y que las administraciones trabajen unidas para que el ritmo de crecimiento vuelva a ser sólido una vez quede atrás la pandemia.

ANA PONTÓN . BNG

"Si gobierno, lo primero que haremos será nacionalizar Alcoa"

La portavoz nacional y candidata a la presidencia de la Xunta del BNG a, Ana Pontón, se ha comprometido este viernes a que, si los gallegos le dan su confianza el próximo 12-J", el primer reto en que trabajará será "la nacionalización de Alcoa", una medida a abordar "entre la Xunta y el Estado" ante la que no va "a vacilar ni a dudar".

Así lo ha manifestado en declaraciones a la prensa en una visita a Cervo, donde ha planteado que "si la canciller alemana Angela Merkel puede nacionalizar Lufthansa, una Xunta liderada por el BNG puede nacionalizar Alcoa para darle futuro a A Mariña y al conjunto del país".

"Cuando están en juego el futuro de una comarca y cientos de puestos de trabajo en el país no valen ni vacilaciones, ni medias tintas ni quedarse en el reparto de culpas: lo que se necesita es una solución inmediata, ni mañana ni pasado, hoy mismo", ha sentenciado.

La líder nacionalista ha asegurado que la intervención pública de Alcoa "es perfectamente posible si hay voluntad política", tras lo que ha pedido "abandonar las excusas", ya que "la gente está harta de la retórica partidista".

Pontón también se ha mostrado especialmente crítica con la actitud del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "sólo poner un tuit ante el anuncio del despido de 534 trabajadores".

ANTÓN GÓMEZ REINO. GALICIA EN COMÚN

"La Xunta tiene competencias plenas en materia industrial y a veces nos olvidamos porque no se emplean"

El portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, ha reiterado este viernes su propuesta a favor de nacionalizar firmas de "sectores estratégicos" aunque ha insistido en que la Xunta tiene competencias en el ámbito industrial que no está desarrollando.

En una conferencia de prensa telemática, Gómez-Reino ha asegurado acerca de los problemas de la multinacional aluminera Alcoa en la planta de San Cibrao, que En Común fue la primera en preconizar nacionalizaciones y ha abogado por "un plan de rescate" que garantice los puestos de trabajo.

Así, ha hecho un llamamiento al conjunto de administraciones públicas para "trabajar conjuntamente" en un plan para esa fábrica de aluminio y ha urgido a la Xunta a "poner todos sus recursos al servicio del mantenimiento del empleo en la factoría".

El representante de En Común y candidato a la presidencia de la Xunta en los comicios autonómicos del 12 de julio en Galicia ha destacado que "la Xunta tiene competencias plenas en materia industrial" y "a veces nos olvidamos porque no se emplean",

En ese sentido, ha reprochado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que durante sus más diez años al frente del Gobierno autonómico "evitó emplear sus competencias para dar soluciones a plantas de aluminio o a las electrointensivas".

Por ello, ha pedido a la Xunta que abandone su "desidia" con la situación industrial y tome la iniciativa para salvar un sector estratégico para Galicia después de que en "estos años, Feijóo se dedicase a no adoptar ni una sola medida", ha concluido.

NÉSTOR REGO. BNG

"El Gobierno debe convocar una mesa multilateral para abordar soluciones"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha pedido este viernes al Gobierno central que convoque la mesa multilateral sobre Alcoa para "abordar soluciones que garanticen la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo" en la planta de la multinacional aluminera en San Cibrao.

Así lo ha manifestado a través de un comunicado en el que ha afeado que "la primera y única" reunión de esta mesa –que reúne a la empresa, representantes de los trabajadores y las distintas administraciones– se celebró el pasado 23 de enero en Lugo.

"Sorprende que, a pesar de conocer la delicada situación por la que pasa Alcoa, el Ministerio de Industria no convocase desde el 23 de enero una nueva reunión para abordar soluciones para garantizar la continuidad de la planta y evitar una catástrofe económica y social en toda la comarca de A Mariña", ha apuntado.

El parlamentario nacionalista ha señalado que la principal amenaza a la viabilidad de la empresa "es, como ya advirtieron el BNG y la propia dirección de la empresa, el alto coste de la energía eléctrica, que resulta imprescindible para el funcionamiento de la planta de aluminio".

"Necesitamos una tarifa eléctrica gallega que resarza a Galicia de los costes de producción y permita la viabilidad de la industria asentada en nuestro país: somos productores de energía y soportamos los costes medioambientales de su producción, por lo que sería de justicia que, en compensación, pudiésemos regular nuestro propio marco energético", ha proseguido.

Asimismo, Rego ha destacado que esta tarifa eléctrica permitiría "ofrecer un coste menor tanto para las industrias asentadas en Galicia como para los consumidores en general".

Del mismo modo, el diputado también ha recriminado al Gobierno central que "ni siquiera esté operativo aún" el estatuto del consumidor electrointensivo, un instrumento que "con las características adecuadas, podría permitir a factorías como Alcoa San Cibrao mantener su actividad productiva sin pérdidas económicas".

"En todo caso, si la decisión de la empresa de cerrar la planta de aluminio persiste, el BNG propone intervenir esta industria para devolverla al ámbito público y así mantener los puestos de trabajo que dependen de ella y el futuro económico y social de toda la comarca de A Mariña", ha planteado.

Rego ha argumentado que el Gobierno central "debería apostar por la nacionalización de la factoría" porque ésta "en su día fue pública y nunca debió haber sido privatizada".

SINDICATOS

CIG. La CIG asegura que todavía hay "tiempo para impedir que Alcoa ejecute los despidos en la fábrica de San Cibrao y el plan de desmantelamiento del complejo industrial", mediante la aprobación de "medidas legislativas urgentes para recuperar la autorización administrativa de los ERE", aunque para ello sería preciso derogar la reforma laboral de 2012.



Además, el sindicato insta al Gobierno de España a "sentar las bases para la creación de una tarifa eléctrica industrial más justa, estable y predecible", y en "último término a intervenir las plantas de aluminio", para que "retornen al sector público".



El secretario general de la CIG, Paula Carril, le recuerda al Gobierno que "de haber cumplido las promesas electorales", la "reforma laboral del PP" ya hubiese estado "derogada" íntegramente, de modo que la decisión de aplicar "un expediente de extinción colectivo" ya no estaría "exclusivamente en manos de Alcoa" en este momento.



En todo caso, mientras "no se avanza en ese camino", la CIG insta al ejecutivo a "aprobar de inmediato un decreto" para "retomar la normativa anterior a 2012, que establecía la autorización administrativa previa para que las empresas pudiesen aplicar un ERE".



En cuanto a la tarifa eléctrica, sostiene que es un "absoluto despropósito que Galicia", siendo excedentaria en la producción de energía y "soportando los costes ambientales y sociales que tiene esta actividad", vea ahora "amenazado el futuro de la industria" por culpa de su "alto precio".



Exige, en ese sentido, "la recuperación del control público del precio de la energía" y "afrontar una transición energética, de manera que sea realmente justa, tanto social como territorialmente".



CC OO. Por su parte, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Galicia, Víctor Ledo, ha pedido este viernes al Gobierno central que actúe "de manera inmediata" ante una "dramática" situación de la industria electrointensiva en Galicia y, en concreto, de Alcoa San Cibrao y Alu Ibérica A Coruña.



Así se ha pronunciado este viernes en una rueda de prensa en A Coruña Víctor Ledo, junto al presidente del comité de Alu ibérica A Coruña (antigua Alcoa), Juan Carlos López Corbacho; el delegado en Alcoa San Cibrao y secretario general de CCOO Industria en A Mariña lucense, Jacobo Bermúdez, y el delegado de Celsa Atlantic, Diego Doldán.



Tras el anuncio de Alcoa San Cibrao, en el municipio de Cervo, de despedir a 534 trabajadores, Ledo ha dicho que desde el sindicato no "asumen" esa decisión y ha calificado la situación de "desastrosa", pues aparte de los puestos de trabajo de la empresa principal calculan que afectará a unos 400 empleados de las auxiliares.



"El cierre de Alcoa San Cibrao supone al muerte económica, social y laboral de la Mariña lucense", ha lamentado el de CCOO, que ha acusado a la Xunta de Galicia de tener la "responsabilidad" sobre "la absoluta dependencia" que la comarca tiene de esta fábrica.



Así, ha exigido al Gobierno central que apruebe "de manera inmediata" el estatuto para el consumidor electrointensivo, que proporcione unos precios competitivos y que "tome cartas en el asunto" con los "mecanismos" necesarios, como "una intervención", ha propuesto.



En esta línea, ha demandado que "garanticen la totalidad de los empleos" y que pongan en marcha el proceso de transición energética, de una manera "justa".



Respecto a la factoría de Alu Ibérica A Coruña que, tras la venta de esta planta y la de Avilés por parte de Alcoa a Parter y de este al Grupo Riesgo, ha indicado que el proceso mercantil "está lleno de dudas".



Después de que el Grupo Riesgo emitiese un comunicado este jueves advirtiendo de que actuaría con su "batería legal" frente a "presiones" del comité coruñés, Víctor Ledo ha indicado que la empresa ha "amenazado" con tomar medidas como despidos "si se continúan movilizando".



"Detectamos más que una presunta vulneración en el derecho de los trabajadores a reivindicar sus puestos de trabajo", ha sostenido sobre este comunicado Ledo, que ha pedido al Gobierno y a la Xunta que "manden un mensaje" a la dirección de la entidad, pues considera que "no pueden consentir" este tipo de declaraciones.



En esta línea, ha dicho que "por supuesto que los trabajadores de Alu Ibérica se van a seguir movilizando" y ha señalado que si Riesgo dirige la factoría es "gracias a estos trabajadores que pelearon porque la fabrica siguiese funcionando".



Además, el comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña ha anunciado una nueva concentración para el sábado 6 de junio a las 12:00 horas en la plaza de María Pita para defender sus puestos de trabajo.