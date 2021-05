El Pescados Rubén Burela FS, ante la oportunidad de evitar el descenso

La pelea por la permanencia en Primera División lleva este martes al Pescados Rubén Burela FS hasta tierras levantinas, donde el conjunto mariñano disputará un encuentro de tintes dramáticos ante el Peñíscola, equipo al que enviará a Segunda División en caso de ganar (21.00 horas), en el pabellón municipal local. Un triunfo no solo aseguraría al cuadro que entrena Sito Rivera terminar la Liga fuera de la zona de descenso directo, sino que incluso podría sacarle del único puesto de play out, que actualmente ocupa, siempre y cuando Osasuna o Córdoba no ganen sus encuentros frente al Ribera de Navarra y El Pozo, respectivamente.

El encuentro de este martes será el penúltimo fuera de casa para el Pescados Rubén, que el jueves disputará el encuentro que tiene aplazado de la jornada 31 en la cancha del Antequera, ya descendido, y el domingo cerrará la competición en casa, en horario unificado, a las 18.00 horas, ante el Palma, que llegará al Vista Alegre posiblemente jugándose el título de la liga regular.

El cuadro burelés llegó este lunes a Peñíscola, donde realizó su último entrenamiento. Rivera se llevó consigo a 14 jugadores y podrá contar con la plantilla al completo. La convocatoria provisional incluye a los metas Edu, Kaluza y Bruno y los jugadores de pista Nito, Lucho, Iago Mïguez, Javi Rodríguez, Matamoros, Renato, Giasson, Pazos, Diz y Quintela.

Los jugadores son conscientes de lo mucho que hay en juego en una semana decisiva para el futuro del Pescados Rubén, pero están totalmente volcados y centrados en el partido de este martes frente al Peñíscola, al que dan tratamiento de final. "É a primeira oportunidade que temos para eludir matemáticamente o descenso directo e para eles é a última bala para seguir pelexando pola salvación, así que é unha auténtica final", señaló Iago Míguez, ala del cuadro naranja.

El jugador espera aprovechar la inercia que significó el triunfo sobre la bocina ante el Ribera de Navarra, con un gol de Renato. Fueron tres puntos muy trabajados, pero de una importancia brutal, tanto a nivel deportivo como anímico. "Estamos dando pasos importantes, pero queremos convertilos en definitivos. O resultado co Ribera penso que foi a recompensa ao traballo e ao desgaste tremendo que fixemos durante os 40 minutos. Agora temos que intentar darlle continuidade para completar o obxectivo. O primeiro é esquecernos canto antes do descenso directo e despois seguir pelexando para acadar a permanencia e intentar saír tamén do posto de play out", señaló.

Para el canterano burelés los partidos ante el Antequera y el Palma no existen todavía hasta que haya acabado el de Peñíscola. "Temos que centrar todas las nosas forzas no encontro de mañá (por este martes). Son os tres puntos máis importantes da tempada e non podemos pensar máis lonxe", afirma Iago Míguez, que espera un rival ultramotivado. "O Peñíscola vai saír a tope, xa que a presión que ten é absoluta, pero nós temos que igualar o seu nivel de intensidade. Creo que se vai ver un encontro moi nivelado, na liña do que xogamos no Vista Alegre, sería moi importante poñernos por diante no marcador porque o Peñíscola pode poñerse nervioso pola situación na que se atopa".

Por último, Iago Míguez hizo referencia al estado del equipo. "Penso que chegamos a esta semana final nun bo momento, pero non por casualidade, senón porque é o froito do traballo que estamos facendo".