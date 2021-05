Los operarios de las auxiliares Cyrgasa y Reymogasa salen del Erte tras un año

Alcoa decidió hace un año prescindir de los trabajos de recuperación de las cubas de electrolisis que llegaban al final de su vida útil, lo que desencadenó sendos Ertes en dos auxiliares, Reymogasa y Cyrgasa, con 45 trabajadores afectados. Estos expedientes se habían prorrogado hasta el 31 de este mes, sin embargo los operarios vuelven a estar en activo para realizar el "rebrascaje" de algunas de esas cubas y que no se vea comprometida la fábrica.

El presidente del comité de Cyrgasa, Diego Fernández, explica que ya empezaron "a semana pasada" con estas tareas, pero que se trata de "algo puntual polo momento, porque Alcoa ten por sentenza —en alusión a las cautelares del Ere— que non pode deixar caer as series e unha xa está no límite técnico; teñen que rebrascar as cubas para que non caian". Así, precisa que son seis las que se recuperarán este mes en la denominada serie b.

"Foi unha boa noticia para nós porque desde a semana pasada está todo o mundo traballando", dice el sindicalista. En esta empresa eran doce los operarios afectados inicialmente pero uno falleció desde entonces, mientras que en Reymogasa son 33 los trabajadores que fueron al Erte y actualmente también "están traballando todos" en el rebrascaje y en otras tareas en la factoría. Eso sí, por el momento desconocen lo que pasará una vez terminen estos trabajos y concluya el periodo de los Ertes, que ya tuvieron dos prórrogas a lo largo del año.

El presidente del comité de Alcoa, José Antonio Zan, recuerda que el rebrascaje también figuraba en el acuerdo alcanzado con la empresa en enero para negociar la venta de la fábrica, pues la aluminera se comprometía a mantener un número de cubas activas por encima del límite técnico en ambas series y a realizar, en caso necesario, los trabajos de recuperación. "Llegar al límite técnico es un riesgo y de esta forma aseguramos que se mantengan las cubas y no tengamos ese problema. Entonces ahora se están rebrascando las cubas, lo que ha permitido sacar del Erte a gente de Reymogasa y Cyrgasa", reseña.