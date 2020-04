Operarios de auxiliares de Alcoa aún desconocen si seguirán trabajando

Trabajadores de las empresas auxiliares, que realizaban las tareas de rebrascaje de las cubas de electrolisis de las que prescinde "temporalmente" Alcoa, están a la espera de que las respectivas direcciones les concreten las medidas que van a tomar y si podrán conservar sus empleos. En Reymogasa son unos 25 los trabajadores afectados, en Cyrgasa 13 y en Rodabell 8.

El presidente del comité de Cyrgasa, Diego Fernández, espera que este lunes la dirección les comunique qué pasará con los operarios que realizan estos trabajos. "Non sabemos o que vai facer a empresa. Aínda estamos esperando a comunicación, supoño que nos presentarán algo o luns", comenta el sindicalista, que confía en que los 13 afectados en este caso "sexan recolocados noutros departamentos" de la firma, que tiene en total 95 empleados.

Fernández teme sin embargo que la pérdida de este contrato, que suponía un ingreso fijo, tenga otras consecuencias. "Pode afectar máis porque a facturación deste contrato era bastante importante e a ver se non ten outros danos colaterais", señala.

Este ingreso supone hoy en día el de mayor cuantía en otra empresa, Reymogasa, donde son 25 los empleados que trabajaban en el rebrascaje de las cubas y donde temen que el anuncio de Alcoa, de reducir al mínimo imprescindible el mantenimiento de la planta, acabe afectando más. Finalmente Rodabell tenía destinadas a estas tareas dos equipos de cuatro personas, pero, según distintas fuentes, la empresa ya les habría planteado la posibilidad de recolocarlos en otros departamentos.

DEMANDA DEL PP. El PP de Lugo insta al Gobierno central a impulsar "medidas firmes" en apoyo a la única planta de aluminio primario que hay en activo en España, la de San Cibrao, "da que dependen 5.000 familias", tras conocer la decisión de la empresa de dejar morir las cubas de electrolisis más antiguas y sin que se haya resuelto todavía el problema energético.

La presidenta provincial, Elena Candia, mantuvo un encuentro telemático con los diputados en el Congreso Jaime de Olano y Joaquín García Díez en el que incidieron en que "a situación dos traballadores de Alcoa e da industria auxiliar é aínda máis crítica". Según ellos, esto es debido a la caída de la demanda del aluminio por la crisis sanitaria mundial y a que la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica, "derivada da falta de aprobación dun estatuto electrointensivo que estableza unhas condicións de produción", es ahora mayor con con el anuncio del cierre de cubas, lo que afectará a trabajadores de auxiliares y también a temporales. Es por todo ello que el PP impulsa una iniciativa específica en la Diputación.

"Alcoa está languidecendo pouco a pouco e o Goberno, que é o que ten que aplicar un plan para o seu rescate, segue a mirar para outro lado", dice Candia, que teme efectos "fulminantes para o emprego e a economía da Mariña" si no se busca una solución. "Vai ser moi difícil que nos recuperemos se esta empresa segue reducindo a súa produción. Non me quero poñer no peor dos escenarios, pero o futuro que se nos presenta, se o Executivo non actúa xa, non vai ser moi bo", reseñó Elena Candia, quien pidió a los diputados "que sigan traballando coa mesma lealdade á nosa comarca".