Los operarios de Alcoa, pendientes de los cambios en las inversiones

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao informó este viernes en asamblea a los trabajadores del complejo industrial de las últimas novedades sobre la situación de las fábricas, tras las reuniones mantenidas esta semana con empresa y administraciones. "Se quedó en hacer una asamblea después de ver hasta dónde llega el alcance de la desviación del horno de cocción", dijo el presidente del comité, José Antonio Zan, en relación al retraso que reconoció Alcoa para la llegada de esta inversión, sumado a un incremento general en los costes de los proyectos.

Sobre este asunto la empresa y el comité tendrán una reunión en las próximas semanas y genera cierta preocupación entre la plantilla, aunque la compañía mantiene la fecha del rearranque de la fábrica de Aluminio para el 1 de enero de 2024. Para paliar la ausencia del horno de cocción de ánodos de gran tamaño en esa fecha, la empresa trabajará en un plan de contingencia que estará definido en el primer trimestre del próximo año. Ya avanzó que se pueden comprar los ánodos, pues no todas las plantas de electrolisis disponen de horno de cocción.

También "es una prioridad" para el presidente del comité hacer un seguimiento minucioso de la fábrica de Alúmina, afectada de forma extraordinaria por el incremento del precio del gas. La empresa comunicó a los trabajadores que trabaja en distintas vías para paliar las pérdidas y se las expondrá en próximos encuentros.

Hipotética parada

Las secciones sindicales de CIG y UGT realizaron sendas valoraciones sobre las reuniones de esta semana. La CIG sostiene que el horno de cocción es "o investimento máis importante e que máis impacto pode ter no rearranque", y sobre la situación de Alúmina dice que Alcoa "segue sen garantir que non parará a planta, e fala por primeira vez de que esa situación sería previamente negociada co comité de empresa".

Desde UGT dicen que la situación en Alúmina "segue a ser inquietante" por la volatilidad de los precios del gas, y en cuanto a Aluminio advierten que continúa sin estar solucionado el precio de la energía y reclaman "certezas" con la materialización de los parques eólicos vinculados a las nuevas PPA y con garantías adicionales por parte del Gobierno, mediante "compensación de cargos, baixada ou supresión de peaxes á industria electrointensiva e maximizar as axudas de CO2".