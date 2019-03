A Ópera de Moldavia leva 'Carmen' de Bizet a Burela o día 30

A xira de primavera da ópera Carmen, de Bizet, recalará en Burela o vindeiro día 30 ás 20.00 horas no auditorio. As entradas están á venda en ataquilla.com a prezos que oscilan entre os 12 e os 18 euros. Carmen está nunha xira da Ópera Nacional de Moldavia por Alicante, Murcia, Cuenca, Logroño, Valladolid, Salamanca, Ourense, Ponteveda e Vigo.

Carmen, de Bizet, estreouse o día 3 de marzo de 1875 no Opéra- Comique de París, cultivando un fracaso rotundo que en parte puido acelerar a morte do compositor. Hoxe é a ópera francesa máis famosa e interpretada no mundo enteiro.

É unha das obras máis destacadas do repertorio operístico estándar e aparece en terceira posición na lista de "Operabase" das máis representadas en todo o mundo no período 2005-2010.

A forza interior abrasadora dunha muller libre, valente e sensual, contra o amor obsesivo dun soldado leal, obediente e sincero, arrastra aos protagonistas desta obra mestra de Bizet á deterioración total, a violencia e a morte. Dous destinos paralelos que se moven en direccións opostas e que chocan desembocando nun tráxico final.

A súa música mergúllanos nun mundo de paixón cunha linguaxe exquisita, cheo de xenialidade e beleza.

O Concello de Burela destacou a calidade vocal e instrumental da compañía moldava "é indubidable, xa que xa gozamos de tres óperas súas aquí". O goberno burelense explicou que "non foi demasiado complicado convencer a Concer Lírica de que Burela fose un dos lugares onde se representase esta ópera, xa que o éxito de público nas anteriores óperas foi incuestionable. Trátase dunha vez máis de compoñentes da Ópera Nacional de Moldavia".