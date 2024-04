Oniel Rodríguez: "Ya tengo reservados dos cuadros que tengo expuestos en A Sacabeira"

El artista centroamericano Oniel Rodríguez López (Cuba, 1986), tiene una exposición durante los meses de marzo y abril en el café cultural A Sacabeira, en Cervo, que se titula Concafearte. Afincado en Lugo, aunque vivió en Burela, este pintor tiene la peculiaridad de que utiliza el café para realizar sus cuadros, algo muy peculiar y por lo que es conocido en toda Galicia.

Usted está exponiendo actualmente en Cervo, ¿cuántos cuadros tiene allí?

Pues allí solamente hay siete, aunque tengo muchas más, pero como en local es pequeño, tengo que ajustarme a él.

¿De qué temas tratan esas obras que tiene expuestas?

Pues, por ejemplo, en uno de ellos hago una alegoría del café, también una máquina de café, una planta de café, una cafetera. También hay uno que es de una casa rural gallega y también algún otro relacionado con la naturaleza.

¿Cuándo se le ocurrió a usted empezar a pintar con café?

Es la pregunta del millón. No se me ocurrió a mí, lo había visto por las redes, por internet. Durante la pandemia empecé a pintar con café. y al principio no me salía muy bien, pero fui probando, experimentando y acabé encontrando la mejor manera para hacerlo.

¿Solo pinta con café?

Sí, casi todo lo que hago es con café, al cien por cien, porque es con lo que se me identifica y se me reconoce. Como es algo que no hace mucha gente me ha ayudado a darme a conocer en toda Galicia y también en España y Cuba.

¿Ha realizado exposiciones en otros sitios de Galicia?

Sí, en Galicia la gente me conoce, también porque di un taller en Santiago y estuve en un programa de la Televisión de Galicia. Y en Cuba también me conoce la gente.

¿Qué tal aceptación está teniendo su exposición en A Sacabeira?

Pues los dueños me han dicho que muy buena. Uno de ellos me dijo que cuando estaba montando los cuadros alguien se interesó por ellos y ya tengo dos reservados.

Usted, que ha vivido en Burela, ¿cree que hay mucho movimiento cultural en la Costa de Lugo?

Pues yo creo que sí, que hay mucho movimiento, porque hay exposiciones, eventos... Mi primera exposición fue en la Casa da Cultura de Burela y la gente fue a verla sin conocerme, sin saber lo que se iban a encontrar, pero funcionó el boca a boca.

¿Por qué se interesó en exponer en A Sacabeira?

Porque la primera vez que estuve allí vi que tenían fotos colgadas y busqué en su Instagram y les dije que quería exponer, porque me gustaba el local, el ambiente... Esto fue en el 2022, pero me dieron fecha para ahora, marzo y abril de 2024, porque tenían una gran lista de espera, y ahora ha llegado el momento. Y ya he reservado otra vez para 2027.

¿Se mueve también por otras partes de España?

Sí, acabo de regresar de un festival de acuarelas en Córdoba. Busco eventos o festivales donde pueda acudir.

Y en Cuba, ¿ha tenido la oportunidad de exponer algo?

Sí. Salí hace cinco años de allí, pero hice dos exposiciones. Mis amigos me pidieron si les podían mandar imágenes para hacer estas exposiciones y las hicieron.

¿Está feliz en Galicia?

Sí, muy feliz. Aquí nació mi hija y encontré a mi familia, que es de Ourense, porque yo sabía que mi bisabuelo era de aquí y busqué a la familia y la encontré.