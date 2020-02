La vendedora de la Once en Burela y Xove, María Pérez Canoura, repartió la suerte este fin de semana con un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en el sorteo del pasado domingo. "Estou moi contenta, porque xa había tempo que non daba un premio así grande", explicó María, que matizó que la venta fue a través de máquina.

El agraciado, del que nada se sabe por el momento, será de Abadín, una zona que María no tiene asignada, pero a la que se desplazó el fin de semana para sustituir a su marido, también vendedor de la Once en la zona de Mondoñedo, Abadín y Gontán. "Estaba enfermo e pedín sustituilo porque era a feira do grelo e tamén había unha comida da asociación de veciños de Vilarente", explica María, que bromea asegurando que "cando saia a vender en Burela vanme dicir que unha vez que dou un premio douno fóra".

Aunque esta no es la primera vez que María reparte premios en sus 19 años como vendedora. En 2003 vendió un cuponazo premiado con 300.000 euros y ha repartido varios de 35.000 euros. "Tamén dou moitos premios nos rascas e de 1.000 euros xa din tres", asegura.