Olga Ríos: "O día de San Valentín é marabilloso para traballar"

Cales son as claves para ser unha boa florista?

Ser manitas e ter bo gusto, eses son os factores clave. Tamén hai que ter bo ollo porque tes que captar o que quere o cliente e non somos todos iguais, cada quen ten os seus costumes.

Achégase San Valentín, unha data forte nas florerías.

Si, é un dos días máis fortes de traballo, aínda que este ano non será moi bo porque cae a luns. Se coincide na fin de semana sempre é xenial.

Como se vive detrás do mostrador da tenda?

É un día marabilloso porque os rapaces son máis concretos á hora de pedir. Son directos, gústalles unha cousa e pídena ou dinche o que queren gastar e adáptanse ao que ti lles ofreces. Para traballar na florería é un día bonito.

E traballan con encargos ou son máis traballos de última hora?

Depende moito do ano. Este ano, por exemplo, temos algún pero a meirande parte da xente achégase ese día. Normalmente veñen á tenda e xa levan eles o que escollen, pero outras tamén nos piden que os levemos nós.

Segue sendo a rosa vermella a gran protagonista deste día?

Si, salvo algún caso especial que pide outra cor, pero pode ser un 2% do total, ou algún que quere outra flor porque as rosas non lle gustan á parella.

E nese caso que flor lles propoñen regalar?

Temos moita variedade, dende xirasois ou tulipáns ata anturium, lilium, gerbera ou caravel chino, que é unha novidade agora.

Terá moitas anécdotas.

Para escribir un libro.

Pódense contar?

Algunhas si e outras non, pero as que se recordan sempre son as que non se poden dicir. Os rapaces non acostuman a pedir nada raro, o que fan é que moitas veces che traen outro regalo, como unha caixa da xoiaría ou bombóns para que llelo metas no medio do ramo. Iso si que é habitual.

Ou sexa que as flores son ademais de...

Nalgúns casos. No meu por exemplo, non. Se me regalan flores xa me quedo con iso só.

A unha florista regálanlle flores?

A min si porque me gustan e pídoas.

Seguen sendo as mulleres as que reciben flores?

O 99% dos arranxos que facemos son para mulleres, pero cada vez hai máis homes aos que lles gustan as plantas e veñen mercar. Tamén hai moitas parellas que se achegan á tenda xuntas para mercar plantas.

Nas flores tamén hai modas?

Si, claro. Agora mesmo, por exemplo están moi de moda as rosas preservadas, que son naturais pero aplícanlles un tratamento para conservalas. Veñen nunha caixa de plástico e non precisan auga. Hainas tanto en caixas grandes como noutras pequenas só coa flor. A verdade é que gustan moito. E nos ramos agora lévase máis o verde que a paniculata e despois está o tema dos envoltorios, que tamén vai cambiando o papel que usas. E agora lévase moito a flor seca.