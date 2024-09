Oke: "Quiero un equipo más sólido en defensa y vertical en ataque"

La SD Burela ha comenzado la temporada con el pie en el acerelador. Aunque solo se llevan disputadas tres jornadas, es el líder del grupo 3. Al frente del equipo está José Manuel Arca Oke, que sustituyó a Luchi este verano en el banquillo.

¿Está satisfecho con el inicio de temporada del equipo?

Estoy contento, pero estamos empezando. Hay que tener los pies en el suelo a pesar del buen inicio.

¿Qué es lo que más destacaría?

La predisposición de los jugadores al trabajo, están receptivos a las cosas nuevas que estamos implantando, sin querer cambiar demasiadas cosas de las que se hacían.

¿Cómo está llevando estos primeros meses en la SD Burela?

Soy un entrenador nuevo que quiere dar oportunidades a todos, y en eso estamos. Son 22 futbolistas y los quiero tener enchufados a todos. Solo falta Xoel con respecto a la temporada pasada, que se fue al Viveiro.

¿Han llegado refuerzos?

Si, tres jugadores que estaban parados como Macli, Carri y Dani Sante, y hemos repescado a Adrián Deán y Jairo López, que estuvieron haciendo la pretemporada con el Vilalbés y Viveiro, respectivamente.

¿Cómo es el Burela de Oke?

En ese aspecto nos queda un poco de camino. Ellos llevaban con un mismo modelo de juego tres temporadas y, sin querer romper radicalmente con nada, si que quiero cambiar cosas. Quiero un equipo más sólido defensivamente, que trate de encajar menos, disputar los balones y en ataque ser un poco más verticales, tener el balón pero buscar profundidad.

Solo han encajado un tanto en tres partidos, ¿está funcionando el equipo atrás?

Es pronto para valorar estas cosas de momento. Los rivales que vinieron a A Marosa hasta ahora no son de la zona alta, el Pastoricense propuso poco en el último partido. Necesitamos más partidos para valorar si estamos defendiendo bien. Encajar un gol en tres partidos no quiere decir nada.

¿Tienen presión por ascender?

No, no la tenemos. Lo que si nos gustaría es mantener la línea de los últimos años, creo que deberíamos estar entre los ocho mejores, como se hizo en las últimas campañas. Pero te diré que desde la directiva no nos pusieron ningún objetivo, simplemente contar con la gente de la casa, con gente joven, y mantener esta filosofía. Y la Liga se encargará de ponernos en nuestro sitio.

Y usted, ¿está a gusto?

Muy a gusto. El campo me queda a cinco minutos, con la directiva, que muchos son jugadores, me llevo bien, creo que tienen una idea acertada, hay buenas instalaciones y es un sitio cómodo para trabajar. Estoy muy contento también con el cuerpo técnico, Bebo, Suso y Diego.