Con los ojos puestos en la sequía

La prolongada falta de lluvia está llevando a los municipios de A Mariña a recomendar la limitación de usos innecesarios del agua de las traídas para evitar cortes del suministro. Cuatro concellos –O Valadouro, Barreiros, Xove y Alfoz– aplican restricciones al detectar incrementos considerables del consumo, a lo que contribuye la ocupación de las segundas residencias en verano. Trabada y Ourol hacen la misma recomendación y en el caso ourolés el alcalde, José Luis Pajón, no descarta que en un plazo de dos semanas haya que tomar otras medidas.

Pajón apela a la responsabilidad de los usuarios para ahorrar agua, "se non ao mellor hai que facer cortes puntuais. En 10 ou 15 días seguramente haberá que tomar algunha medida, porque o orballo non chega á terra". Ourol rellena depósitos con cisternas cuando lo solicita el vecindario en las zonas con ganado "porque as fontes nalgúns sitios están secas".

La alcaldesa de Trabada, Mayra García, recomienda evitar riegos innecesarios, reducir los consumos domésticos, revisar las instalaciones para evitar fugas y reducir el llenado de piscinas. "Son medidas preventivas ante un eventual escenario de seca que podería darse de non mudar as condicións meteorolóxicas".

A Ferreira de Oural (Mondoñedo), el Concello transportó agua en una carroceta porque limpiaron el depósito de Lourenzá y estuvo un par de días sin suministro al compartir red. El concejal de Obras, José Otero, indica que al disponer de traídas desde varios manantiales no tienen problemas de abastecimiento, sino que las eventuales carencias derivan de las roturas periódicas de la red, dado que es muy antigua.

Ribadeo también detectó una bajada del nivel, pero el alcalde, Dani Vega, está a la espera de un informe para determinar si es necesario restringir el consumo. "Os regos públicos están deixándose de facer" y el lunes decidirán si hay que aplicar más medidas.

"Está dentro do normal", asegura la primera teniente de alcaldesa de Viveiro, Míriam Bermúdez, sobre la situación en el municipio, que por ahora no registra problemas, como tampoco los hay en Riotorto, según el regidor, Clemente Iglesias, quien reconoce que "o nivel baixou algo, pero non para restrinxir". El alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, explica que "está un pouco máis baixo do habitual, pero non é preocupante".

La alcaldesa de Burela, Carmela López, confirmó que el municipio no tiene ningún problema de abastecimiento por el momento, sin embargo, "todos os días estamos pendentes porque co tempo que está facendo este verán é preciso asegurarse". Burela se abastece del embalse de Rúa, igual que Cervo, donde tampoco se registran carencias de momento. La concejala de Medio Ambiente, Mali Méndez, dice que intentan controlar el consumo para no excederse "pero de momento vai ben".

Tampoco en Lourenzá se registra escasez en el suministro y la alcaldesa, Rocío López, asegura que por el momento no tienen en mente ningún tipo de medida.

Foz

La situación sigue pendiente de los análisis

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, confirmó este sábado que la recomendación de no usar el agua de la traía para beber y para preparar alimentos sigue vigente mientras los análisis no sean buenos. "As probas feitas o xoves xa indican uns valores mellores, pero aínda non están dentro dos límites permitidos, polo que segue vixente a recomendación á espera de saber os resultados da análise das mostras extraídas o venres", dijo.



El agua tiene un color marrón

El agua de la traída sigue presentando un color marrón que el alcalde achaca al uso del peróxido de hidrógeno en la potabilización.