"Oír como bate o mar nos cantís de Morás é unha marabilla"

Unha fotografía da praia de Reboeira, en Xove, deulle a David Mariño o primeiro premio do concurso fotográfico convocado polo Concello xovense. Nesa instantánea mostraba o mar, "para min un dos elementos máis importantes para as fotos". "Gústame o mar e sacar fotografías permíteme estar preto del mentras fago algo que me gusta", recoñece. Por iso non é de estrañar que o seu recuncho preferido en Xove, onde reside, sexa a carón do mar. Son os cantís de Morás. "Son impresionantes a nivel fotográfico e tamén de contemplación", recoñece, "é unha marabilla escoitar como bate o mar nas rochas".

Hai uns anos a costa de Xove era unha gran descoñecida, pero pouco a pouco foi atraendo máis xente e os coñecidos como Acantilados de Papel son agora un punto de peregrinación para os amantes do sendeirismo e da natureza. "Hai uns cinco ou seis anos era posible estar só naquela zona, pero agora por desgraza xa non é así, polo que perderon un pouco do seu encanto como sitio de reflexión e de tranquilidade", lamenta David, que aínda así asegura que se un se achega entre semana "é máis sinxelo non atopar a ninguén, aínda que é raro, o habitual e cruzarte con alguén sempre".

David ten a fotografía como unha afección, pero recoñece que son moitas cousas as que lle aporta. "Fago fotos desde os 18 anos pero dende 2017 fágoo de xeito máis intenso con escapadas para sacar fotografías que despois publico a través das redes sociais", indica e subliña que "unha parte importante da fotografía é que te aventuras a coñecer sitios e descobres recunchos pouco ou nada coñecidos", explica.

Pero a fotografía tamén lle dá paz. "Facendo unha foto capturas ese momento preciso e ademais da imaxe en si podes desfrutar dese momento de paz que che dá, sobre todo si estás só". E ademais está a posibilidade "de practicar algo de deporte", porque a mellor foto moi poucas veces está á man.