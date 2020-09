La ofrenda de Os Remedios se convirtió en una petición de ayuda para superar la pandemia

Con la pandemia de fondo giró la tradicional ofrenda a la Virgen de Os Remedios, patrona de la diócesis de Mondoñedo- Ferrol, de la que este año se encargó de oficiar la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, quien pidió la protección de la santa "coa confianza de que dentro dun ano volvamos a xuntarnos todos aquí para falar de mellores novas".

Y es que las medidas de protección, aunque conocidas, no dejan de sorprender en una cita que acoge el templo mindoniense desde hace 82 años y donde el domingo se limitó el aforo a 75 personas, todas usando geles y con mascarilla, incluida la niña con el traje tradicional que participa en el acto.

La celebración anual no se pudo completar con la tradicional procesión y a su término se celebró una sesión vermú con distancia

Una misa, celebrada al mediodía por el obispo Luis Ángel de las Heras, y que pudo ser seguida en directo gracias a una pantalla gigante instalada en la Alameda por el Concello de Mondoñedo, cuyo regidor, Manuel Otero, también se estrenó como máximo representante municipal, acompañado de la teniente de alcalde Elena Candia y de otros miembros de la corporación como la edil socialista, Esperanza González, quien coincidió con Candia y la propia Veleiro en apostar por el rojo en su vestimenta. Una ceremonia a que acudió el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices y el diputado provincial Roberto García, entre otras autoridades.

La regidora de Vilalba, uno de los seis antiguos partidos judiciales sobre los que recae la ofrenda anual, aludió a que "estamos en tempos de pandemia, coa dor do pasado, a ansiedade do presente e a incerteza do futuro" y no quiso desaprovechar la oportunidad para tener un recuerdo muy especial para todos fallecidos y los trabajadores de la sanidad y los servicios esenciales, al tiempo que reclamó a la virgen que dotara a las autoridades de "capacidade e intelixencia política para saber dar resposta ás inquedanzas e preocupación das máis de 275.000 persoas que viven na nosa diocese". Igualdad de condiciones para los alumnos "neste curso cheo de dúbidas e inquedanzas" y luchar contra el cambio climático fueron otros de los deseos que reclamó.

El obispo, por su parte, invitó a "desdoblar la ofrenda de este año en dos íntimamente unidas: el cuidado de la creación y la fraternidad. Respecto de este última, el prelado cree que "es momento de justicia restaurativa, de cumplir con los incentivos prometidos para la recuperación, de ayudar a las familias y a todos los afectados por el desempleo y la precariedad laboral", aseveró en una misa tras la que no se pudo celebrar la tradicional procesión y que tuvo una sesión vermú reducida y en sillas, amenizada por el Grupo Zafiro.