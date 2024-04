Un octogenario resulta herido en una salida de vía en la carretera de la estación en Ove

Un hombre de 83 años necesitó asistencia sanitaria este domingo después de sufrir una salida de vía en la carretera de la estación en Ove, Ribadeo, según informó el Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia. Una ambulancia se desplazó al lugar para atenderla.

El accidente ocurrió poco antes del mediodía de este domingo, a la altura del número 3 de la Carretera de la Estación en Ove. Desde el 112 Galicia dieron aviso del percance a la Policía Local de Ribadeo, que no asistió el suceso porque no se encuentra dentro de su ámbito de actuación, y también a los bomberos del parque comarcal de Barreiros, que tampoco acudieron al no haber personas atrapadas y no ser necesaria su intervención. El 112 también avisó del percance a la Guardia Civil de Tráfico.

El conductor, J.A.I.B, salió por sus propios medios del coche, pero se encontró indispuesto y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital da Mariña.