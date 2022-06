El ocio náutico se prepara para un gran verano

Con la llegada de la época estival, las empresas de deportes acuáticos comienzan su temporada fuerte. Tras dos años donde la pandemia afectó de un modo u otro nuestra forma de vivir y de relacionarnos, este podría ser el primer verano que más se pareciera a aquel de 2019, donde todavía no había aparecido el covid-19 en nuestras vidas.

La Costa de Lugo ha experimentado un crecimiento tanto en términos cuantitativos como cualitativos en lo que se refiere a la oferta de ocio acuático, si bien el surf sigue siendo el deporte más demandado tanto por los turistas como por los vecinos de la zona. Las empresas que explotan este sector se han multiplicado en la última década y tanto los más pequeños como los séniors se han lanzado a conocer in situ estos deportes.

Un paseo en barca por el entorno de As Catedrais. EP

Las expectativas son buenas de cara al verano de 2022. Por lo menos así lo ve Nacho Fernández, coordinador de Esteiro Surfing, en Xove. "La gente este año va a venir con ganas, porque no hay mascarillas, parece que el covid- 19 ya es cosa del pasado y por lo menos esperamos que sea un año tan bueno como los últimos", dice, y apunta a que "el surf está pasando por un buen momento, tanto a nivel internacional, como nacional o local".

En Esteiro Surfing lo que ofrecen como deporte acuático es "el surf, que es lo que sabemos hacer, lo que sabemos transmitir", apunta. La empresa trabaja "sobre todo con gente de Madrid y del interior, que es nuestro público potencial", advierte. "Lo que ofertamos este 2022 son clases de iniciación y de nivel progressing, que es un paso más que iniciación", explica. "Tenemos unos clientes muy fieles, y unos optan por dar clases durante una semana, o diez días o todo el mes", señala y hace una comparativa: "Es igual que el que va a esquiar una semana en invierno a cualquier estación de esquí".

Tal y como indica el nombre de la empresa, la base principal para Nacho Fernández está en la playa de Esteiro, en Xove, "porque junto con la de Lóngara, en Barreiros, son las dos playas que recogen más oleaje en verano de la provincia de Lugo, aunque siempre puede venir alguna marejadita que nos obligue a ir dos o tres días a la playa de Abrela, pero eso suele pasar muy poco durante el verano ", indica.

Desde Esteiro Surfing ya llevan trabajando de manera intensa los últimos meses con los colegios y esperan que ya desde este fin de semana se inicie la temporada "y que julio sea bueno y agosto muy bueno", concluye.

RUTAS EN LANCHA. Desde Maremasma, en Foz, la oferta de ocio acuático es muy diversa. Se dan clases de surf, pero también de pádel surf, de kayak, buceo, snorkel, vela y se hacen rutas marítimas en lancha, siendo el mismo formato que lleva funcionando bien desde hace años. "Lo que más pega es el surf entre los chavales y, entre un público más sénior, las rutas en lancha", dice Carlos Gil Fernández, que junto a Jairo Barral y Luis Fernández llevan la empresa, que tiene la tienda en la playa focense de Tupide, "pero la mayoría de las actividades las hacemos en Barreiros, en la playa de Coto, aunque también desarrollamos algunas en A Rapadoira", explica.

Un buzo en la costa mariñana. EP

El público potencial de Maremasma lo constituyen principalmente "los veraneantes, pero también de gente que vive aquí todo el año y es una parte importante y a la que le doy un gran valor porque consume mucho este tipo de actividades", señala.

Sobre la situación de estos deportes en la comarca en los últimos años, Gil ve que aunque ha existido una evolución "todavía tiene mucho potencial, muchas playas, accesos cómodos, un sector servicios que está creciendo, y ahora tenemos un ocio náutico que antes había en otras zonas y aquí no, y no podía ser menos A Mariña, y es posible que se multiplique la oferta, porque es una necesidad para Foz y para la Costa de Lugo", dice.

Gil Fernández reconoce que puede haber "días concretos", del verano donde no tienen la capacidad para aceptar toda la demanda, y eso que cuentan con entre 12 y 14 personas trabajando en la época estival y que repiten de otros años, si bien reconoce que donde están teniendo problemas es "con los monitores de vela". "Tenemos unas plazas limitadas para cumplir con garantías de calidad la formación, con un número de alumnos por monitor adecuado", dice una empresa que este invierno ha hecho una gran inversión en materiales nuevos.

OPCIONES. Desde Viveiro Surf Escola ofertan para la época estival las disciplinas de surf y body board y hoy mismo es la fecha señalada en el calendario para el comienzo de la escuela de verano. "A nosotros nos viene, sobre todo, gente de fuera, que viene a veranear a Viveiro o los alrededores", dice Uxío Fernández, el director deportivo de una escuela que también es un club de competición, y que tiene las base de su proyecto en las playas de Abrela, San Román y Esteiro, en Mañón. "Dependiendo de las condiciones del mar nos trasladamos a un sitio u a otro", explica.

Otra de las empresas que lleva mucho tiempo trabajando es Sensación Surf, en Foz, con Antón Rodríguez al frente. "Sigo manteniendo para este año los cursos de surf y pádel surf tanto de nivel de iniciación como de nivel más avanzado ", explica. "Nosotros nos repartimos entre las playas de A Rapadoira, en Foz, y de Lóngara, en Barreiros, donde tenemos un stand", añade.

El windsurf es algo que no se demanda mucho aquí en la zona "porque no se dan las condiciones, y yo cuando viene alguien a preguntar le mando a Ferrol, que si hay un par de sitios", dice Rodríguez, que reconoce que este invierno ha tenido que renovar "bastante material porque el año pasado no llegaron los pedidos a tiempo por los problemas con los contenedores".

En cuanto a los monitores, reconoce que "las cosas están difíciles, porque mucha gente de fuera de manda currículums, pero el problema es la vivienda", dice, ya que en Foz los alquileres en verano se han disparado. "Al final los alojo yo por mi cuenta", señala.