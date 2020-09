Los obreros de las auxiliares de Alcoa inician el miércoles una huelga indefinida

Esta semana decisiva para el futuro de la planta de Aluminio de Alcoa en San Cibrao —el plazo para acordar su venta finaliza el domingo— lo es también para los trabajadores de las empresas auxiliares, que este lunes acordaron por unanimidad en asamblea iniciar el miércoles una huelga indefinida que incluirá el corte del acceso a la fábrica y el cese total de los trabajos que realizan las contratas, excepto aquellos vinculados a la actividad de las cubas de electrolisis.

"Queremos recalcar que non imos facer nada que poña en risco o sistema produtivo da propia planta", matiza el portavoz de la coordinadora que aglutina a estas empresas, Kike Rocha.

En realidad esta convocatoria es una "activación" de la huelga indefinida que ya habían convocado los trabajadores de las auxiliares en el mes de julio, en respaldo a la huelga que emprendía entonces el comité de la propia Alcoa y que quedó en suspenso en agosto cuando se firmó el acuerdo para negociar la venta de la fábrica durante seis semanas, que son las que terminan este domingo.

"Eles (los trabajadores en nómina de Alcoa) tiveron que desconvocar a súa ao ter firmada a paz social pero nós (los de las auxiliares) mantivémola non activa, esperando a ver que sucedía, e como vemos que chega o final do proceso de venda e Alcoa non se move, vemos necesario e oportuno activala agora", explica Rocha.

"Somos parte do problema e imos loitar ata o final polos postos de traballo", defiende Kike Rocha, portavoz de la plataforma

Desde la plataforma piden a todos los trabajadores de las auxiliares "que cesen a súa actividade, ao cen por cen, vai ser unha folga de verdade e non queremos que entre ninguén á factoría", apunta el portavoz, quien insiste en que el objetivo es que ningún obrero de empresas contratistas acuda a realizar sus tareas, excepto los que atienden las cubas: "Queremos deixar claro que quen quere parar as cubas é Alcoa, non nós, e imos facer todo para que funcionen", dice.

Kike Rocha defiende que los trabajadores de las contratas son "parte do problema" —unos 400 se verían afectados por el cierre de Aluminio— y avanza que van a "loitar ata o final polos postos de traballo. Non vale ningunha solución que nos deixe de lado", advierte.

Sobre los pocos avances en las negociaciones y la posibilidad de que Alcoa retome la senda del Ere o Erte comenta que ellos, al igual que el comité de la aluminera, no aceptarán "ningún acordo posible que pase polo paro das cubas e por despedimentos. As nosas posicións seguen sendo as mesmas e a única solución que ten Alcoa para saír de modo pacífico disto é vender a planta".