Unas obras en Rinlo enfrentan al Concello con O Cantal

La asociación de vecinos O Cantal y el alcalde ribadense mantienen un enfrentamiento por la ejecución de unas obras en el local vecinal de Rinlo, de propiedad municipal pero utilizado por dicho colectivo. La Xunta dio una ayuda para reparar el local sin contar con el Concello y ahora la asociación se queja de que el alcalde no da licencia para que se ejecuten las obras. El Concello dice que no puede darse licencia a sí mismo y la asociación que sí puede porque la ayuda entra en otro apartado, el de ser un local cedido para uso del colecitvo.

La secretaria de O Cantal, Conchita González, dice que la ayuda es de 12.000 euros "e xa temos ingresado o diñeiro, pero non podemos facer as obras porque o Concello denegou a licencia. Non nos escoita e agora estamos así".

Pero el alcalde dice estar "sorprendido" por esta polémica que afirma que alimenta el PP autonómico, pero sobre todo local y "algunhas persoas desa directiva, nin sequera todas" que cree que hacen acusaciones "infundadas e inxustas".

Suárez Barcia dice hubo una reunión para explicar a todos los rinlegos esta situación y recuerda que unos meses antes "solicitamos unha axuda á Xunta para amañar ese local, e nola denegaron". Pero dice que explicaron "que fixemos, que facemos e que faremos a quen nos quixo escoitar" y que no entiende que se presente un proyecto "sen falar co titular do local, que é o Concello, e piden licencia para amañar un edificio que é noso, algo que técnicamente en Secretaría dinnos que non é legal. E nin sequera o fixeron en nome da presidencia de O Cantal». Barcia dice no querer polémicas y pide al PP "que non alimente máis polémicas entre veciños para desgastar ó goberno".