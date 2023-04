Malas obras en el centro de salud ribadense

Hace ya varios días que el centro de salud de Ribadeo se encuentra en obras. El PAC ribadense es un punto que concentró numerosas polémicas y este caso no es una excepción. El sindicato UGT las calificó este miércoles de "una auténtica chapuza" algo que el Sergas rechazó apuntando que en realidad se está mejorando la operatividad de las instalaciones.

Pero desde la UGT aseguran que tanto trabajadores como pacientes del centro de salud ribadense están soportando una situación anómala, con sanitarios que "deben llevar a cabo su jornada de trabajo en un espacio lleno de polvo, sin una sala donde poder descansar, con un ambiente insalubre y ruidoso, el cual les genera incluso problemas respiratorios, afectando a la calidad y capacidad para realizar del trabajo y al bienestar de los usuarios".

Aseguran que aunque trasladaron dicha queja a la Dirección de Atención Primaria, al responsable de dicha obra y a los responsables de mantenimiento, les hicieron "caso omiso". Por eso UGT insta al Sergas a «tomar las medidas oportunas para corregir este disparate de improvisación chapucera y tercermundista».

Amenazan además al Sergas con que de no tomar cartas en el asunto trasladarán la situación a la inspección de Trabajo y Salud Laboral la situación para que la aborden.

EL SERGAS APOYA UNAS OBRAS PARA MEJORAR

Fuentes del Sergas apuntaron ayer que desde la gerencia del área sanitaria se están llevando a cabo estas obras que ya están incluidas en el Plan de Obras de Mellora de Atención Primaria de su gerencia.

Indican que en este caso el Sergas está dotando al PAC de una consulta más para atender a los pacientes "así como para cambiar de lugar e mellorar a zona de descanso do personal do centro".

Recuerdan desde el Sergas que el centro de salud ribadense funciona de forma continuada las 24 horas del día con distinto tipo de actividad "e polo tanto é lóxico entender que as obras que se realicen teñen que coincidir obligatoriamente con actividade asistencial".

También indican que las obras fueron "perfectamente planificadas" para causar el menor perjuicio posible a profesionales y pacientes y por eso se está tratando de que duren lo menos posible.

Indican que se creará más espacio para "atender mellor aos pacientes e tentar que os profesionais podan traballar en mellores condicións".

El Sergas añade que ya está planificado un nuevo centro de salud en Ribadeo "que aumentará de xeito importante a superficie do actual, dotando a este concello dun centro de saúde con máis espazos e cunhas instalacións máis modernas, cómodas e funcionais que mellorarán substancialmente a calidade da atención sanitaria".