Las obras en el puente de los Santos obligan a cortar un carril de la A-8

Un mismo carril de la Autovía del Cantábrico, el que va de Galicia a Asturias, se encontraba cortado este martes en dos puntos diferentes, lo que dificultaba la circulación de los vehículos. Por un lado, se estaba procediendo a sustituir la valla metálica que separa la calzada de la A-8 de la acera que existe en el puente de los Santos. En este lugar, se estaba también procediendo a limpiar el musgo y la vegetación que había ido creciendo precisamente en la base de dicha valla y que en algunas zonas ya estaba bastante desarrollada.

En este caso las obras que se estaban ejecutando se van a realizar también en la otra orilla, en la parte de la autovía que discurre en sentido Galicia. En ambos lados se habían detectado algunos tramos en los que esta alambrada de separación se encontraba ya muy deteriorada, sobre todo en su zona de enganche con el suelo, lo que en algunas ocasiones podía suponer un peligro, especialmente en días con mucho viento, como sucedió precisamente ayer, sobre todo a partir de las siete de la tarde, en que este arreció.

Otro punto en el que había que circular con precaución era en la parroquia de Vilaframil, concretamente un poco después del desvío de As Catedrais en sentido Ribadeo.

En ese punto los operarios de Conservación de Carreteras se estaban encargando de sustituir la valla de contención de un talud que es la que evita que pueda haber desprendimientos y que caigan piedras a la calzada.

METEOROLOGÍA ADVERSA. La Dirección General de Tráfico advirtió este martes de que el incremento del viento estaba planteando algunos problemas para circular por la A-8. De hecho, uno de sus avisos específicos se refería a vientos fuertes en el alto de O Fiouco en ambos sentidos y a las ocho de la tarde alertaba de que era necesario circular con precaución en esa zona.

No obstante, este aviso pudo variar durante el día y es aconsejable que se compruebe si se va a realizar un viaje porque los avisos de viento advertían de un incremento de los mismos.

Los vientos no solo eran un problema para circular en la Autovía del Cantábrico, sino que se convirtieron en un problema durante la jornada de ayer. Según los datos de Meteogalicia la racha más fuerte la registró la estación de Penedo do Galo, en Viveiro, donde se registraron 99,6 kilómetros por hora. No fue la única intensa en la comarca, porque las hubo de más de ochenta kilómetros por hora tanto en A Pontenova como en Burela.