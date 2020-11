Las obras de la nueva depuradora de Burela no empezarán hasta 2022

Las obras de la futura depuradora de Burela no empezarán hasta el año 2022. Así lo confirmó el alcalde burelés, Alfredo Llano, este viernes después de la reunión que mantuvo en Santiago con responsables de Augas de Galicia, que le explicaron los plazos que maneja la Administración autonómica para la construcción de esta infraestructura que está proyectada en un solar anexo al vial de acceso al puerto.

Según los datos aportados por Llano tras esta reunión, la empresa encargada de redactar el proyecto dispone de un plazo de entre cuatro y seis meses para tenerlo terminado, "aínda que é moi posible que se faga antes". Una vez terminado, este debe ser revisado, por lo que las previsiones de Augas es que la obra se pueda licitar a finales del próximo año, "pero posiblemente non dera tempo a iniciala, polo tanto pasaría a iniciarse no ano 2022 e en 2023 culmina o tempo para tela rematada".

El proyecto que está más avanzado, y que forma parte también de la mejora del saneamiento en la localidad, es el de la obra complementaria de los colectores y las nuevas canalizaciones que son necesarias para dar servicio a la nueva depuradora. En este caso, las obras ya se licitarán en el primer trimestre del próximo año, "e a cantidade para estas obras é a de 370.000 euros que aparece recollida nos presupostos da Xunta para o vindeiro ano". "Estas obras auxiliares tamén van ser moi importantes e de moita envergadura, polo que haberá que organizar todo moi ben", dijo Llano.

En este sentido, el regidor también subrayó que quieren darle la máxima agilidad a los trámites ante Costas y Portos "para que esta obra non teña atrancos e para que comece segundo as previsións que se están manexando". "En principio tanto Portos coma Costas están de acordo en que se constrúa onde está proxectada e veno como o espacio natural onde ubicala, polo que pensamos que non vai haber ningún problema cos informes pertinentes", aseguró.

El alcalde matizó también que desde el Concello están "aportando toda a nosa axuda dentro das nosas posibilidades para que non haxa ningún tipo de obstáculo para poder realizar a obra o antes posible".