Las obras de la depuradora de Burela está previsto que empiecen durante este año

Las obras para la nueva depuradora de Burela pueden empezar este mismo año según las previsiones que ya maneja el equipo de gobierno. Así lo confirmó el miércoles el alcalde, Alfredo Llano, que detalló que los primeros trabajos que está previsto realizar son las canalizaciones. De esta forma se avanzaría, finalmente, en un proyecto muy necesario para la localidad y del que se lleva hablando en los últimos años. De hecho, las primeras previsiones apuntaban a que las nuevas instalaciones podrían estar en funcionamiento ya el año pasado, pero los trabajos se fueron dilatando y todavía siguen pendientes.

Uno de los problemas que se solucionará con la nueva depuradora serán las inundaciones que sufre la zona del puerto, sobre todo en la Rúa do Berbés y el final de Eijo Garay cuando llueve. Precisamente las ultimas lluvias reventaron el asfalto en el cruce de Eijo Garay con la Rúa do Berbés. "A presión da auga e dos residuos levantaron uns seis metros de asfalto, ademais das tapas de aceiro que hai naquela zona", explicó el alcalde, que adelantó que las obras para reparar los daños empezarán este jueves. "Vaise reparar a zona afectada de xeito provisional á espera de que dean comezo as obras das canalizacións para a nova depuradora", dijo.