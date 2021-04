Tres obras de accesibilidad provocan la última polémica política en Foz

"O que facemos son obras legais, non vexo o debate". Una sentencia con la que el alcalde focense, el socialista Fran Cajoto, rechaza las críticas recibidas por el PP a varias de las últimas obras realizadas en la localidad, que desde la oposición tildan de "chapuzas" y avisan de que "esixiremos responsabilidades a quen recepcione obras que non cumpren coa total legalidade", advierte el concejal del PP Juan Rivas. La polémica surge a raíz de la realización de obras de mejora de accesibilidad en Vilaxoane, la calle Julia Minguillón y la rampa de acceso a la residencia de ancianos.

Respecto de esta última, el PP ya denunció que no cumple la normativa ni en el ancho ni en la pendiente, algo que rechaza de plano el regidor que justifica que "se cumple coa normativa autonómica" y reitera que "todas as obras que facemos no concello están seguindo a lei, como non podería ser doutra maneira", manifiesta.

El PP cree que en este caso debería además dar cumplimiento a la orden ministerial de itinerarios accesibles, al tiempo que recuerda que el "despropósito" se repite en Vilaxoane, "onde as beirarrúas non cumplen co ancho mínimo, o que é inaceptable nunha obra nova que poñerá en risco especialmente ás persoas con mobilidade limitada, que atoparán trampas perigosas en itinerarios de recente construción", lamenta Rivas.

Para Cajoto, sin embargo, "a cousa é criticar por criticar, porque por fin os veciños da zona poden saír a tirar o lixo sen que se expoñan a ser atropelados por un coche" y se extraña de que todas las mejoras que ahora proponen desde el PP "non as fixeran no seu mandato".

FOSO DOS LEÓNS. Los populares focenses lamentan también la obra de la calle Julia Minguillón, "onde se deixou o que a xente xa tilda coma ‘foso dos leóns’, unha entrada a un garaxe que ocupa o ancho da beirarrúa e que necesitará de varandas para evitar caídas frontais; así as cousas, é preciso facer dous crebos de 90 grados para transitar recto".

Las explicaciones del alcalde son que en la zona se construyeron aceras de dos metros, "que non as tiña e é unha zona moi transitada porque dá acceso a un parque infantil e a unha gardería, polo que vai moita xente cos carros e o que se fixo foi sortear a entrada a un garaxe que estaba aí previamente", asevera Fran Cajoto, quien insiste en que la mejora de la accesibilidad es uno de los compromisos de su mandato y, como prueba, recuerda la instalación de pasos de peatones en Avenida da Mariña e Álvaro Cunqueiro para usuarios con deficiencias visuales.

PLAN. El PP defendió en el pleno del lunes la posibilidad de acometer un plan de accesibilidad en el municipio, que fue rechazado con los votos de la coalición PSOE y BNG. Una sesión en la que también se informó de la renuncia de la edil Milagros Louzán. Se espera que su sustituta tome posesión en la sesión ordinaria de este mes, a celebrar el día 22.

Pleno presencial en la sala Bahía

La mejora de la situación sanitaria permitió que el pleno del pasado lunes fuera presencial, para lo que se habilitó la sala Bahía, con el fin de poder garantizar una mayor separación entre los concejales. "É preferible que sexa presencial, porque así vémonos as caras, os xestos, os nervios", dice el alcalde focense, quien adelanta que si la situación no empeora las sesiones pasarán a ser a partir de ahora presenciales, lo que permite también una pequeña desescalada en la política focense.



193.000 euros

Es el montante del reconocimiento extrajudicial de crédito que se aprobó en la sesión del lunes. "O 90 son factura de novembro e decembro que chegaron en xaneiro ou febreiro", recalca el mandatario, quien alaba el trabajo de la concejal de hacienda, pues "axústase aos gastos reais e ao orzamento para ter un control efectivo do gasto", asevera para reiterar su satisfacción de que «se está pagando a tempo aos provedores e non hai quen non queira traballar con nós".