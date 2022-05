Objetivo: llenar el polígono

Aunque fueron varias las empresas que se instalaron en el polígono de Landrove en los últimos años, todavía quedan parcelas sin ocupar y el asunto volvió a debatirse en el pleno municipal en este caso a través de una moción de Por Viveiro, que reclamaba favorecer el asentamiento de nuevas firmas a través de una medida muy concreta: bonificar el 100% del Ibi en el año de solicitud de la licencia de nueva actividad y aplicar esa misma exención en las dos anualidades posteriores.

La propuesta que defendió el portavoz del grupo independiente, Bernardo Fraga, salió adelante con el apoyo de PP y BNG, no así con el del gobierno municipal del PSOE, que se abstuvo. El edil de hacienda, Jesús Fernández, argumentó que para implementar esa rebaja se necesita "un estudo e informes por parte dos servizos xurídicos, económicos e de intervención do Concello", pues recordó que están sujetos a un plan de ajuste. "Ás veces non depende só da vontade política, senón da legal", dijo para sustentar la abstención, y ahora serán los técnicos quienes determinen si se puede aplicar o no.

El portavoz del PP, Óscar Rodríguez, había reclamado mejoras en este mismo polígono en un pleno anterior y avanzó que por su parte volverán a pedir la adhesión de Viveiro a la iniciativa Concellos Emprendedores, que contempla ventajas para la implantación de empresas.

MONDOÑEDO. Por otra parte, el polígono empresarial de Mondoñedo albergará una base de unidad operativa dentro del Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, dotación que contará con entre 30 y 40 personas entre brigadistas, conductores de motobombas o agentes forestales. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este jueves publica el acuerdo del pleno de Mondoñedo para ceder gratuitamente dos parcelas de su propiedad para este fin, así como el paso previo de modificar el uso de una de ellas, que era deportivo y pasa a ser de equipamientos sociales.

Las bases de unidades operativas de brigadas de incendios y de los servicios de defensa del monte suelen ocupar unos 3.000 metros cuadrados pero en este caso, dicen desde el gobierno mindoniense, es posible su implantación en una superficie de 2.100 metros cuadrados: "Segundo as previsións, as oficinas serán un módulo de vinte por quince metros, máis os retranqueos necesarios; o garaxe debe ter uns vinte por once metros, máis os retranqueos necesarios, e os vehículos pesados asociados, tipo motobomba, nodriza ou pick-up requiren ángulos de xiro amplos, de entre oito e doce metros de radio".

El Concello decidió ceder estas parcelas "facendo uso do principio de colaboración e cooperación entre administracións", señalan desde el gobierno que preside Manuel Otero, y destacan la "céntrica situación dos terreos, co que Mondoñedo gaña en servizos e pon as parcelas a disposición para o futuro deseño desta base".