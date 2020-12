El obispo Luis Ángel de las Heras se despide con una última misa de Mondoñedo

El obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Luis Ángel de las Heras Berzal, se ha despedido este sábado de todos los feligreses de Mondoñedo con la celebración de una misas de acción de gracias.

La misa tuvo lugar esta mañana de sábado, a las doce del mediodía, en la catedral de Mondoñedo. Está prevista una segunda este domingo, a las cinco de la tarde, en la concatedral de San Julián de Ferrol.

“Sabéis tocar el corazón y es difícil no derramar una lágrima”, aseguró el obispo visiblemente emocionado al finalizar la misa. “En 1415 un obispo de Mondoñedo fue a León, así que no es la primera vez que se hace este viaje”, afirmó e instó a la comunidad a “seguir remando juntos en la misma dirección que es lo que hice con vosotros todo este tiempo y estoy seguro de que lo seguiréis haciendo porque todos sabemos que así es mejor".

El religioso también hizo mención a su padre, “que me dijo una cosa muy importante y es que ‘te estarás despidiendo con pena, pero no olvides que nadie es imprescindible’ y este mensaje también me ayuda a ver que ninguno somos imprescindible y que seguiréis creciendo”.

El obispo, que recibió como regalos una réplica de la catedral mindoniense en cerámica de Sargadelos, un cruceiro y un mapa de la diócesis, dijo que volvería al nombramiento del nuevo obispo.

Ejercía su labor pastoral en esta diócesis desde 2016 y durante estos algo más de cuatro años fueron muchos los actos religiosos en los que participó en distintos puntos de la comarca.

Siempre mostró un carácter alegre y cercano con la comunidad religiosas y usó este mismo talante para gestionar los asuntos del día a día, en algunas ocasiones no muy amables. Una vez que deje su cargo en la diócesis pasará a ejercer de obispo en León.

Ahora, queda vacante su puesto a la espera de que se produzca el nuevo nombramiento.