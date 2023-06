El obispo de Mondoñedo-Ferrol agradece las muestras de cariño tras la muerte de su padre

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, quiso agradecer públicamente las muestras de cariño recibidas los últimos días tras el fallecimiento de su padre, Javier García, el pasado viernes a los 93 años.

"Solo puedo daros las gracias por tantas muestras de cariño y cercanía que, a lo largo de estos días, he podido experimentar por parte de todo el Pueblo de Dios, de esta querida iglesia de Mondoñedo-Ferrol. Muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestras oraciones, vuestro afecto. Un abrazo mío, de mi madre y de toda mi familia. Con Santa Teresita de Lisieux, os invito a dar gracias por el don de los padres más propios del cielo que da la tierra y que nos alientan en nuestra vida y en nuestra tarea", escribió en las redes sociales de la diócesis. "Me he sentido muy acompañado por todos y estoy muy agradecido", reconocía.

El pasado viernes, el obispo recibía la noticia del empeoramiento en el estado de salud de su padre, que poco después fallecía en la ciudad de Burgos. García Cadiñanos se desplazó en coche hasta la ciudad castellana, donde permanecerá aún unos días más antes de regresar a la diócesis para acompañar a su madre y el resto de su familia en estos momentos.