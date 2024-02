El obispado ve "firmes posibilidades" de rehabililtación del monasterio de San Salvador

El obispado de Mondoñedo aseguró que existen firmes posibilidades de que se consigan los fondos necesarios para acometer las obras de reforma del monasterio de San Salvador en Vilanova de Lourenzá. A ello añade que dicha financiación está supeditada en sus bases a que los inmuebles sobre los que se va a actuar estén inscritos en el Registro de la Propiedad, motivo por el que el aseguran haber iniciado la inmatriculación de dicho inmueble así como de otras referencias catastrales próximas. También hicieron notar que la obtención de las subvenciones para las obras implicará el compromiso del obispado de que los espacios en los que se actúe se mantendrán con un uso público al menos 50 años.

Por eso aseguran estar "sorprendidos" y "tristes" porque precisamente en este momento en que se está sopesando la concesión de esa subvención para rehabilitar el monasterio se haya generado la que definen como "unha polémica artificial e interesada, que mesmo pode prexudicar a consecución das axudas que a farían posible. Agardamos que estas explicacións contribúan a un proxecto que tan beneficioso sería".

Sobre las obras propiamente dichas explican que la rehabilitación de San Salvador es un "obxectivo prioritario" para el obispado y añaden que siempre estuvieron "en permanente contacto co Concello de Lourenzá e coa Xunta de Galicia, e atopando pola súa banda o máximo interese e a mellor disposición". Con ellos concretaron un proyecto de casi 4,3 millones de euros de los que solicitaron 3 millones al Gobierno central del del denominado Programa 2% Cultural del Ejecutivo estatal.

Fuentes del obispado destacan que nunca hubo problemas para el uso público del monasterio y recuerdan que desde 1993 en su torreón está el centro de servicios sociales en virtud de un convenio firmado con el Concello. Añaden que el ayuntamiento tiene cedidas dependencias en torno al claustro principal y el llamado Campo dos Bolos "mostra inequívoca do compromiso do Bispado co Concello e a veciñanza, e da súa convicción de que o futuro do mosteiro, unha vez rehabilitado, pasa polo uso compartido deste inmoble".