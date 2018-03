O burelés Juan Rubiños gaña o Campionato de Sumillería Suso Domínguez

O burelés Juan Rubiños, do IES de Foz, logrou o primeiro posto no Campionato de Sumillería Suso Domínguez para Escolas de Hostalaría de Galicia, Portugal, Asturias e Biarritz, que se celebrou este xoves no CIFP Carlos Oroza de Pontevedra. En segundo e terceiro lugar quedaron Alberto Vega, do IES Fragas do Eume (Pontedeume), e Sara González, do CIFP Manuel Antonio (Vigo).

A V edición do campionato estivo adicada á DO Valdeorras. A primeira proba consistiu nun cuestionario específico sobre dita denominación de orixe. No segundo e terceiro exercicio, os alumnos tiveron que identificar diferentes olores e un viño da DO Valdeorras entre cinco referencias. Na proba final, os participantes realizaron unha proba de decantación tipo aireado.

O campionato contou cun xurado de luxo presidido por Xoan Cannas, director do Instituto Galego do Viño. Formaron parte del Guillermo Cruz Alcubierre, xefe de sumilleres do restaurante Mugaritz e un dos sumilleres máis recoñecidos do mundo; Esther Daporta, sumiller do restaurante con estrela Michelín Yayo Daporta de Cambados; Jorge Mazaira (Director Técnico da DO Valdeorras); e Xosé Gontá e Martiño Santos (propietarios da tenda de viños Vide Vide de Santiago).