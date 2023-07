"Nunca se puede tocar a un perro que no conoces"

Floky llegó a casa de Elvira Fernández Murias de casualidad. "Una amiga veterinaria con una clínica lo tenía para que la gente lo viese. Un fin de semana nos dijo que llamaban muchas personas porque lo querían al ser de raza, pero que tenía muchos miedos. Todavía los tiene y eso les tiraba para atrás. Mi marido dijo que era una pena que no lo quisiera nadie y preparamos todo para la acogida, pero se les escapó a las voluntarias y después lo atropelló un coche, nos llamaron porque había que operarlo y no sabían como quedaría".

Eso hizo que Elvira optase por adoptarlo, porque "si quedaba mal a lo mejor lo tenía más complicado". Explica que en casa "es estupendo y con perros que conoce también, pero si ve a otro perro o a una persona que no conoce, su instinto es protegerse, tiembla; su vida no debió ser fácil".

Elvira Fernández asegura que "nos cambió la vida, no nosotros a él. Es un perrito faldero que va contigo, te pide mimos y tiene sus alergias, se le pone la barriga roja. Le gustan mucho la arena y el campo, pero no es bueno para él revolcarse. Nos adoptó él a nosotros, es fabuloso, tuvimos suerte de encontrarlo". "Al tener que sacarlo te hace llevar una vida más social, dar paseos o sentarte en un banco porque está cansado. Es vaguetas, no es de mucho paseo, se cansa rápido, como no respira bien...", explica.

A Floky le encantan los juguetes, "pero siempre coge el mismo, un oso perezoso que usa de almohada. A la noche lo trae al sofá para que juegues con él". También lo llevan a la residencia canina Nico: "Empecé a llevarlo para que se acostumbrase a estar con otros perros, que sienta que puede estar suelto, que no le hacen nada. A nosotros nos da la tranquilidad de que allí está bien. La experiencia es muy buena" .Para Elvira "es un miembro más de la familia, somos tres", y añade que "nunca compraría un animal habiendo otros para adoptar. Hay muchos en las protectoras que esperan una oportunidad. Los voluntarios bastante hacen, tenemos que ayudarles con lo que podamos", subraya.

La vecina de Ribadeo afirma que lo pasea "siempre atado y con su correa, porque no a todos les gustan los perros. La gente tiene la costumbre de dejar que se acerquen a los perros, pero el mío no quiere; nunca se puede tocar un perro que no conoces".