"Nunca había pescado algo así"

"Entró a la línea a última hora del día y nunca he tenido un pescado así en las manos. Tuvimos que marearlo durante un buen rato dando avante y parando hasta que lo cansamos", cuenta Alberto Torrento Arana, el patrón de la lancha de Donostia que la semana pasada capturó una gran bonita (atún patudo) de 88 kilos en su cacea. Llegar con este pez a Burela no resultó sencillo, pero era la plaza con mejores precios para venderlo.

La Antiguotarrak es habitual de Burela en las costeras del bonito, una de las muchas lanchas que solo pueden permanecer 24 horas en el mar antes de volver a puerto. Por lo tanto, no puede alejarse demasiado de la costa. La tripulan Alberto y Juan José Urrieta Olazogoitia, ese día caceaban a bonitos a la altura de A Coruña y esa picada les puso en un brete: imposible levantar hasta la cubierta los 88 kilos de pez, porque además la lancha no posee el pescante con el que podrían intentarlo.

Alberto, posa junto a su hijo Aarón. AMA

Por ello, una vez el Tunnus obesus (que puede llegar hasta los 120 kilos de peso y también se conoce como patudo, monxa o atún de ojo grande) se dio por vencido, optaron por amarrarlo junto a la aleta de estribor y remolcarlo hasta el puerto coruñés, donde con una grúa pudieron meterlo a bordo en la nevera. "Tuvimos que navegar unas 25 millas para subirlo pues tampoco nuestro compañero de marea, el Ariño de O Grove, tiene pescante; y desde allí lo trajimos a Burela para venderlo junto con los bonitos", explica.

Optó por el puerto burelés porque "la anterior descarga de 1.300 kilos en A Coruña me la pagaron de media a 3,82 euros el kilo y en Burela esta me salió a 5,22 euros" y señala que la bonita salió a 6,20 euros, es decir, 547,36 euros de pez. En un primer momento, personal del puerto de Burela pensó que se trataba de un bonito (Tunnus alalunga) de los muchos descargados por un tanquero de Colindres que había alijado 42.000 kilos, y así informó esta edición, pero no, lo habían capturado dos pescadores vascos en una pequeña lancha, con grandes esfuerzos.

#Burela 🐟 "Nunca había pescado algo así"



⚓ Alberto Torrento, de la Antiguotarrak, pescó el patudo de 88 kilos vendido y antes tuvo que remolcarlo al no poder subirlo a bordo https://t.co/O4xjWFXmdd pic.twitter.com/xPzQIpHtCj — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) September 20, 2022

A pesar de que en los últimos días se tuvo que quedar en puerto porque la mala mar no permite trabajar a lanchas como la suya, Alberto está contento con la costera, todavía con recorrido de cuotas y con pescados grandes: "Ahora la media de los que pescamos está en 16,14 kilos y sin la frustración del año pasado cuando se cortó la costera el 14 de agosto. Cierto que nos va mejor a los que nos movimos al oeste que a los que se quedaron en Euskadi". Hasta a Rocko y Bambú, los fieles perros compañeros de a bordo, se los ve contentos. Será una de las mayores piezas de la costera de este año, que lleva visos de alargarse durante el mes de octubre hasta que se pesque la cuota asignada.

Hasta este fin de semana, según los datos del programa Gescuotas, se había consumido el 82% del cupo asignado a España y, por tanto, quedan 3.284.158 kilos por capturar. Algún comprador de Burela dudada incluso de que se llegue a pescar toda la cuota.

Uno de los cebos.AMA

No está nada contento este patrón donostiarra con la actividad de los arrastreros pelágicos de bandera gala, de los que dice "van sobre todo a por el atún rojo" y de paso estropean muchas otras especies, no solo el bonito. Alguna pareja ya fue inspeccionada después de ser llevada por la patrullera a A Coruña. Él seguirá fiel a la cacea y a unas "potitas sin nudos que preparamos nosotros artesanalmente" que como cebos demuestran atraer buenas piezas.

Un bonito de 33 kilos.AMA

Aunque el bonito corre mucho y estos lunes algunos de los tanqueros que la semana pasada pescaban frente a Burela lo hacen ahora a la altura de La Rochelle. Todavía puede haber sorpresas. De momento, el récord del bonito en Burela en la báscula sería uno de 33 kilos que también se admira en las redes sociales, tras otros varios que superaron los 28 kilos, entre ellos uno adquirido entero por un restaurante de la capital lucense.

La facturación por el bonito subirá este año en Burela -ahora ronda los 5 millones de euros-, pero lejos de las cifras de antaño.