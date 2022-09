Nuevos restos certifican el uso desde época romana del fondeadero de Area

El entorno arqueológico de la isla de Area en Viveiro "aún puede dar más sorpresas", dice Antón López, coordinador del equipo interdisciplinar que investiga el patrimonio sumergido de la ría vivariense, después de que lograsen ratificar la existencia de un fondeadero utilizado «desde la época romana hasta la actualidad» con nuevas piezas, como un molino romano o un mortero medieval, halladas en la campaña de inmersiones que tienen en marcha hasta final de mes.

Los investigadores coordinados por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (Fedas) realizan este fin de semana en el edificio del antiguo centro comarcal unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer a la población los hallazgos y entre los de este fondeadero enseñan varios restos de cerámica todavía por datar, un ladrillo de barro cocido y un mortero de piedra caliza de base cuadrangular "que viene siendo del siglo XIII o XIV y que en aquella época podía usarse a nivel doméstico o en una botica por alguien que trabajara con hierbas medicinales". De origen romano son "un molino y un ímbrice" que aparecieron en el mismo lugar en las primeras inmersiones de esta campaña del proyecto Eterna.

En este entorno de Area hay documentados dos pecios, Viveiro I y Viveiro II, y "fue justo trabajando en el Viveiro II cuando encontramos con todo el material que certifica el uso como fondeadero desde la época romana hasta la actualidad", dice López.

En el Viveiro I -del primer cuarto del siglo XVI, donde el año pasado encontraron el astrolabio- los investigadores siguen tratando de buscar "si hay una estructura naval compleja", pues "hasta ahora toda la madera que se ha documentado es inconexa" y para ello llevarán a cabo una serie de nuevos sondeos sobre la arena. Sin embargo puede no aparecer, pues "no es la primera vez que aparecen cargas de un barco que se arrojaron por la borda o un pecio que estuvo en un sitio se retiró porque molestaba. No podemos aventurar nada hasta que terminen los sondeos", comenta.

El Viveiro II se cree que es de la misma época del anterior por los restos cerámicos encontrados.