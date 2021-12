Los nuevos eólicos agobian a Ribadeo y Barreiros

Los alcaldes de Ribadeo y Barreiros, Fernando Suárez y Ana Ermida, respectivamente, hicieron públicas las alegaciones que presentaron al parque eólico Fonte Barreiros, que se implantará en ambos municipios y que arrancan con una queja porque indican que actualmente los ayuntamientos en general, no solo los suyos propios, no tienen capacidad alguna en las proyecciones eólicas que emanan de otras administraciones. Tanto Ermida como Suárez Barcia solicitan "a paralización da tramitación do parque eólico á espera dunha coordinación da planificación existente; xa que, a voracidade de empresas promotoras de proxectos eólicos supera a capacidade técnica e administrativa municipal e vémonos envoltos nun procedemento no que somos unha mínima parte con moi escasa capacidade de decisión".

Ambos representantes municipales advierten de la necesidd de coordinación entre administraciones y de "unha planificación que reverta nos propios municipios, lonxe de proxectos puramente mercantís como os que se están a tramitar ante as administracións autonómica e estatal".

En este sentido, indican que es necesario que se realice un estudio completo de todos los proyectos que existen ahora mismo en Galicia "xa que do contrario non se poderá avaliar correctamente o seu impacto no territorio".

Los dos alcaldes mariñanos dicen que además de este proyecto, de tramitación estatal, existen otros que tramita la Xunta "que poden supoñer un maior impacto, polo que chamamos a manter a atención sobre as informacións oficiais que poidan aparecer; xa que polo momento non están en fase de exposición".