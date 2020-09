Los rebrotes regresan a la comarca de A Mariña después de más de un mes en que la tranquilidad fue casi absoluta en la totalidad de concellos. Pero ahora hay ya dos brotes confirmados, aunque la buena noticia es que ambos parecen estar controlados y muy identificados. En el municipio de Lourenzá se encuentra el más numeroso con once positivos confirmados. El otro se encuentra en el concello de Xove, donde son al menos seis personas las que dieron positivo en covid-19.

El origen del brote de Lourenzá se situaría en una comida conjunta que habrían realizado días atrás una pandilla de amigos y que se extendió a sus familiares más directos con los que conviven.

En este caso el número exacto de personas que están confinadas se desconoce, aunque ronda el medio centenar, pero no todas se encontrarían residiendo en el propio municipio laurentino.

Todas las personas que dieron positivo en este brote se encuentran bien y en principio se trata de una situación que en el Sergas dan por controlada debido a que se trata de un grupo que está muy bien definido.

En el caso del brote de Xove también el origen se situaría en una comida conjunta realizada hace ya días. Aunque no está confirmado, dicha comida podría haberse realizado en un municipio vecino, aunque este extremo no está aclarado por el momento.

Tampoco se sabe el número de personas que tuvo confinarse a consecuencia de esta situación.

El personal que efectúa los rastreos está realizando su labor tanto en un caso como en otro para tratar de cerrar al máximo los contactos y evitar cualquier riesgo, algo que parece que en ambos casos se consiguió.

Precisamente la circunstancia de que estos dos brotes se produjesen en comidas familiares con gente llegada de fuera hace pensar que la situación en la comarca sigue estando controlada.

Los municipios mariñanos con más tirón turístico como Ribadeo, Foz o Viveiro tuvieron un agosto a nivel de visitantes excelente, con una gran afluencia y a pesar de ello no hay brotes en ninguno de los tres. Dada la fecha en que nos encontramos, que por el momento no surjan positivos es una buena noticia. No obstante, los servicios médicos aconsejan estar alerta ante cualquier síntoma.