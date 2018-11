El nuevo refugio de animales de Foz tendrá capacidad para 40 perros y gatos

El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, y el portavoz del gobierno de la Diputación, Álvaro Santos, firmaron ayer en presencia del portavoz municipal socialista, Chema Linares, el convenio para la construcción del nuevo refugio de animales que tendrá capacidad para 40 perros y gatos y que podrán utilizar otros municipios de la zona si a su vez firman un convenio con el focense, que es el titular de la instalación.

El regidor avanzó que tratarán de licitar la obra «o antes posible» con la idea de que «en primavera» ya pueda entrar en funcionamiento «esta infraestrutura tan necesaria». Castiñeira precisó que la inversión es de 130.000 euros, de los que la Diputación aporta 90.000 y el ente local 40.000. «Inicialmente ía financiar a totalidade o Concello de Foz dentro dos orzamentos, pero como non foron aprobados no seu día polos grupos da oposición houbo que buscar outras alternativas», cita en relación a la Diputación, donde el grupo popular «dentro da súa cota estableceu esta parte do financiamento».

En todo caso el alcalde reseña que se trata de una obra «moi demandada e moi necesaria para a asociación protectora de animais de Foz» ya que las instalaciones actuales son «totalmente insuficientes». La construcción del refugio es, a su juicio, «un paso máis en aras do coidado dos animais no noso concello, que unha vez máis volve ser un municipio adiantado neste senso».

Desde la Diputación Álvaro Santos criticó que la Xunta transfiriera a los concellos las competencias en la gestión de animales abandonados sin aportar recursos para ello y aseguró que el gobierno provincial ya lleva destinados cerca de 800.000 euros para habilitar refugios en distintos municipios. Recuerdan que en A Mariña ya aportaron 85.000 euros para ampliar la perrera de O Valadouro, que recibe animales también de Alfoz, Lourenzá y Muras, y que ahora financian con 90.000 el refugio focense.

Las instalaciones se construirán en Vilaronte, cerca del punto limpio, en un terreno de 2.500 metros cuadrados de los que el propio refugio ocupa 285. Consistirá en una nave con estructura metálica cubierta e inclinada a dos aguas, con zonas tapadas en ambas direcciones. Tendrá zona de espera, oficina, aseo con ducha, zona de baño de animales, sala de curas y sala para pequeñas intervenciones, zona exterior y almacén.