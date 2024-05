Un nuevo hogar para la Policía Local de Ribadeo

El edificio conocido popularmente en Ribadeo como la antigua Casa de Teléfonos ya forma parte de los inmuebles municipales y el gobierno local anunció que en breve comenzarán a darle el cometido que tienen pensado para él: ser la nueva sede de la Policía Local, que desde su creación se encuentran en una parte de la casa consistorial con multitud de deficiencias y carencias importantes. El edificio llega a manos municipales tres años después de lo previsto y forma parte del intercambio con Paisajes de Asturias a cambio de un porcentaje de la Torre de los Moreno.

El actual alcalde, el popular Dani Vega, explicó que "cando chegamos apenas hai un ano, a situación estaba paralizada, non había nin obras, é dicir non se estaba concretando o acordado. Era a permuta que tiña acordada o antigo goberno e dende logo nosoutros cremos que foi moi escasa, pero iso foi un proceso de negociación que nada tivo que ver con nós e o que temos facer é que se concrete, cumprir o firmado".

El regidor reconoció que tuvieron que "apurar á empresa" para que concretaran las obras y ahora el edificio ya está inventariado como municipal. Reconoce que había varias posibilidades para destinarlo "pero queremos ordenar un sistema administrativo de servizo público con todo no entorno do Concello e do Xulgado de Paz.

E agora á antiga Casa de Teléfonos queremos darlle un uso concreto, que é a Policía Local, pensando nos propios axentes, que nestes momentos máis ben están en mazmorras, nunha comisaría que preste un servizo. E tamén hai que pensar que as actuais dependencias non cumpren as medidas de accesibilidade".