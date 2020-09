Nuevo corto con sello mariñano

Del mismo equipo de Beautiful boy, corto con numerosos premios en su haber, está naciendo ahora Devoradora de nenos. Sobre una idea original en forma de relato corto del burelés Martiño Vázquez –que también es el productor ejecutivo de la cinta– se desarrolló el cortometraje con guión de Marcos Nine y bajo la dirección de Fran X. Rodríguez. "Somos o mesmo equipo que en Beuatiful Boy, unha curta coa que conseguimos moitos éxitos e neste caso queremos chegar máis lonxe porque introducimos a posta en escena", explica Vázquez, "o mundo do espazo no que se ambienta pensamos que lle dará un valor engadido á cinta que non tiña a anterior, na que as personaxes eran o eixo central".

Y ese atrezzo principal para la cinta también tendrá sello mariñano. Focense más concretamente, de la mano de Óscar Lema y Daniel Carreira. "Coñecía a Óscar e plantexeille o proxecto de crear unha nave espacial para a cinta, aceptou e empezamos a construción en Burela", explica Vázquez y subraya que el resultado será "espectacular, só lle faltará voar". Y es que la nave será una de las protagonistas del corto junto al actor Santi Prego, que dará vida a la historia de un niño que quería ser astronauta pero su sueño se vio truncado por un suceso en su niñez que también le llevó a sufrir acoso de sus compañeros. "A curta vai xirar sobre esa viaxe do protagonista a ver si se cumpre ou non o seu sono e de que maneira", explica el productor.

Pero la cinta será algo más que ciencia ficción, ya que abordará la problemática del acoso escolar. "Foi un relato que escribín con 18 anos e que me apetecía facer", reconoce Vázquez, "tiña a idea de montar unha curta de animación, pero Fran Rodríguez manexa máis a ficción e decidimos darlle unha volta para convertelo nunha comedia negra ao igual que Beautiful Boy pero con detalles de ciencia ficción". Y no solo eso sino que Vázquez ya avanza que el corto será "o preámbulo dunha longametraxe, que dará moito que falar".

A pesar de no estar aún rodado, "Devoradora de nenos" ya cuenta con un primer premio: el de mejor guión en el festival FKM de A Coruña, el año pasado.

GRABACIONES. Hace tiempo que los preparativos están en marcha y las grabaciones empezarán el próximo mes de enero entre Burela y Cervo y luego se continuarán en A Coruña. Precisamente para las grabaciones utilizarán figurantes de las dos localidades en las que están las localizaciones, sobre todo niños. Cualquier persona que esté interesada en tomar parte de la cinta puede ponerse en contacto con el productor en el correo [email protected].

La llegada del covid-19 no modificó en este caso los planes del equipo. "Non nos afectou demasiado, unicamente puido retrasar un pouco o inicio de gravación porque poderíamos empezar en decembro, pero basicamente imos nos tempos marcados", explicó Vázquez. Lo que si hará el covid es que la grabación sea diferente a las anteriores porque habrá que cumplir con todos los protocolos marcados en estos casos y además, "haberá ensaios de como facer todo, non só cos actores senón cos técnicos para que cada quen saiba como actuar para cumprir perfectamente as normas".