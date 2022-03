El nuevo colector general de Burela supone una inversión de 5,2 millones

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade invertirá 5,2 millones de euros en la ejecución del nuevo colector general de Burela, que contribuirá a la mejora del sistema de saneamiento de la localidad.

Según explicaron este miércoles desde el departamento autonómico, estas obras se desarrollarán como colaboración técnico-financiera de la Xunta con el Concello al tratarse de una obra de competencia municipal y ahora el Concello debe solicitar esta colaboración para que la Administración autonómica pueda licitar las obras. El proyecto del nuevo colector ya está listo, por lo que una vez recibida la solicitud de la administración local, se remitirá toda la documentación para que el Consello da Xunta le dé luz verde y se procederá a la licitación, un proceso que duraría unas semanas.

Las actuaciones proyectadas tienen como objetivo el refuerzo de la capacidad de los colectores existentes, evitando los alivios sin tratamiento previo y concentrando en un único punto las aguas a tratar para su envío a la depuradora, funcionando como bombeo de cabecera. En el proyecto se detalla que se acometerá una estación de bombeo y tratamiento de aguas residuales que recogerá la mayor parte de estas aguas para impulsarlas hacia la futura depuradora. La intervención también incluye la renovación de la red de colectores generales de saneamiento para dirigir las aguas residuales a la nueva estación y la ejecución de nuevos colectores secundarios para dar servicio de saneamiento a la zona portuaria, reduciendo la infiltración de agua al sistema.

Las obras tienen un plazo de ejecución de 15 meses

Además se construirá una impulsión a la nueva depuradora, una conducción de vertido entre la nueva instalación y la actual y un bombeo secundario y la correspondiente impulsión de la zona adyacente a la lonja.

Las obras contarán con la financiación de la Unión Europea, en el marco de programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y tienen un plazo de ejecución de 15 meses.

Estos trabajos constituyen una primera fase de mejora del sistema de saneamiento y depuración del municipio y se completarán con la ejecución de la nueva depuradora, cuyo proyecto está redactado y pendiente de la tramitación ambiental.

Alfredo Llano: "Solicitaremos a colaboración o antes posible"

El alcalde burelés, Alfredo Llano, aseguró este miércoles que la ejecución del nuevo colector general es "unha boa noticia porque será o comezo da mellora do saneamento na localidade, que inclúe tamén a nova depuradora". En este sentido, Llano aseguró que solicitará la colaboración técnicofinanciera a la Xunta "o antes posible, porque queremos que os traballos poidan empezar canto antes xa que son moi necesarias para a localidade".



"A Xunta múltanos por non cumprir parámetros"

Alfredo Llano también lamentó que la Xunta les esté aplicando sanciones por no cumplir con los parámetros correctos en lo referente al saneamiento, "cando estamos esperando por una solución para a depuradora".

La nueva depuradora resolverá las deficiencias del saneamiento

El proyecto de la nueva depuradora de Burela, que está en fase de supervisión, resolverá las deficiencias del saneamiento que sufre la localidad, ya que las instalaciones actuales no cubren las necesidades de población. A pesar de los intentos del Concello de mejorar la infraestructura y evitar los vertidos, que se suceden sobre todo cuando llueve, esta no acaba de funcionar correctamente y la única solución pasa por una nueva. Las últimas previsiones apuntaban a que las obras estuvieran licitadas a finales del año pasado para iniciar los trabajos a lo largo de este y que estuvieran terminados a finales de 2023, sin embargo, dado el estado de la tramitación volverá sufrir retrasos.

La nueva planta de tratamiento de aguas residuales se situará en una zona de servicio del puerto burelés en una parcela de 3.500 metros cuadrados en las inmediaciones del vial de acceso, después de que se barajaran otras ubicaciones e incluso mejorar la existente en lugar de construir una nueva. Las instalaciones, mucho más modernas y menos contaminantes que las actuales, incluirán sistemas de pretratamiento, tratamiento biológico y desinfección de las aguas residuales.

Una depuradora nueva es un proyecto en el que el Concello lleva años trabajando por todos los problemas que ocasiona y que se espera que cada vez esté más cerca después de años de tramitación.