Ataque de lobos en San Miguel de Reinante

Los ataques de lobo regresaron a la zona próxima a la costa y lo hicieron de nuevo en San Miguel de Reinante y además en una familia muy castigada por ataques anteriores en las que ya les habían matado gran cantidad de animales. En esta ocasión se trató de una cabra que estaba preñada y que se encontraba a tan solo unos cincuenta metros de la vivienda de sus propietarios. El ataque se produjo en la noche del miércoles al jueves y vieron al animal muerto unas vecinas que avisaron a las propietarias.

Una de ellas, Saray López, se mostró muy disgustada por el nuevo ataque sufrido, pero sobre todo por la situación en general "porque vemos que non se fai nada e polo tanto todo segue igual, non hai avance ningún". Recuerda que "houbo un acto informativo hai uns días que non servíu para nada. Informáronnos dunhas axudas que xa non podemos pedir porque están fóra de prazo e tampouco tomaron en consideración ningunha das propostas que se fixeron".

Se queja de que no se les está escuchando y alerta de que "agora o lobo pasea entre as casas sen medo ningún. É unha situación nova que non se deu nunca" a la que cree que ni se está prestando la suficiente atención ni se está tratando correctamente.

LA ALCALDESA PIDE A LA XUNTA MÁS IMPLICACIÓN

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, lamentó el ataque sufrido de nuevo por esta familia y se pronunció sobre este asunto en general apuntando que "a Xunta non pode escudarse en que non pode facer nada, porque si que pode. Se ten unha estratexia distinta á do ministerio, que a plantexe seriamente para que se trate". Como López, dice que la reunión de Ribadeo, que ella pidió, "non valeu de nada porque non se clarificou nada. Queremos unha estratexia da Xunta como administración máis cercana".