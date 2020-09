Los trabajadores de Alcoa intensifican las protestas tras fracasar la negociación

Vuelven las protestas a las puertas de la factoría de Alcoa en San Cibrao, apenas unas horas después de que acabase sin acuerdo la mesa negociadora entre la empresa y el comité de empresa en la que la multinacional planteó la aplicación de un ajuste en el empleo en la planta de Aluminio tras no llegar a un pacto de venta de la planta.

En esta compleja situación, trabajadores de Alcoa y de empresas auxiliares mantienen cortada la entrada de la fábrica desde las siete de la mañana de este martes. Para la una de la tarde está convocada una asamblea de trabajadores.

Concentrados a la entrada de la planta, colocaron neumáticos con los que hicieron arder el cartel de la compañía a las puertas de las instalaciones.

Según informaron a Efe algunos trabajadores, los dos principales accesos a la fábrica fueron cortados y "no se le permite el paso a nadie", tampoco el de las empresas auxiliares ni de camiones. Los trabajadores piden una intervención pública para evitar el cierre de la fábrica de aluminio primario, principalmente para impedir la clausura de las cubas de fundido de metal que significarían el fin del proceso productivo.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ya avanzaba el domingo el resultado de la mesa negociadora con la empresa porque, al igual que siempre defendieron, no firmarán nada que afecte de forma alguna al empleo o que implique la parada de las cubas. Después de casi nueve horas de negociación en el Pazo de Cea, en la localidad pontevedresa de Nigrán y con varios recesos, la negociación se dio por rota.

El presidente del comité fue informando de la marcha de la negociación en los recesos que se hicieron durante la tarde. Así, denunció que la multinacional americana condicionó a "despidos firmados" una ampliación del plazo de negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para la venta de la fábrica sin que ellos hubieran sido informados. "Es vergonzoso como nos están tratando cuando somos un ejemplo de lucha obrera", aseguró Zan.

En este sentido, también avanzaba que pedirían a la empresa que se ampliaran las negociaciones con la Sepi, cuya propuesta de compra trascendió en la mañana de este lunes, pero insistió en el rechazo a la aplicación de cualquier expediente de regulación de empleo: "El Erte en la planta de Aluminio significa lo mismo que el Ere porque es parar las cubas y si paras las cubas, matas la planta igual. Es un despido en diferido". Señaló asimismo que la representación de los trabajadores volvió a reclamar que se atiendan los dos requerimientos de la autoridad laboral y que se paralice el expediente laboral para dar tiempo a alcanzar un acuerdo con la Sepi.

Los sindicatos denuncian que la empresa condicionó ampliar la negociación con la Sepi a "despidos firmados"

Zan calificó de "despropósito" la actitud de la empresa y subrayó que si las administraciones "no hacen nada, demostrarán que no valen para gobernar y no están a la altura". "Los valores de Alcoa han quedado por los suelos y ha quedado demostrado que tampoco piensan apostar por la planta de Alúmina porque es imposible trabajar con otra planta cuando están llevando a un problema más que social a toda la comarca", dijo.

Alcoa explicó este lunes que la venta a Liberty no había sido posible por sus "demandas poco razonables" y que la propuesta hecha por el Gobierno a través de la Sepi incluía "una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables", entre ellas la solicitud de derechos preferenciales sobre Alúmina. La multinacional insistió en que había negociado "de buena fe" a lo largo del proceso de venta con Liberty, "pero no puede acordar la venta en condiciones que no sean razonables", por lo que planteó la reunión de ayer con el tema único de "un plan social para un Erte o, a falta de acuerdo sobre un Erte, la aplicación de un despido colectivo permanente".

La multinacional no ve razonables las propuestas de compra de Liberty y el Gobierno y quiere un ajuste del empleo

En referencia a los 'despidos firmados' denunciados por el comité explican que conforme a lo acordado con Liberty el 27 debía firmarse un contrato de compra venta. "Ante la aparición de la Sepi en los últimos días y la imposibilidad de tener firmado un contrato se accedió a la posibilidad de que se firmara inicialmente un termsheet (carta de intenciones) y el contrato de compraventa se firmaría con posterioridad. En tal caso se propuso que se acordara con los representantes de los trabajadores las condiciones que aplicarían en un Erte o un Ere para el caso de que finalmente no se produjera la venta", explicaron y añadieron que esta propuesta "se aceptó inicialmente por el Gobierno aunque posteriormente se retiró y Alcoa aceptó que, en su lugar, se acordara una ampliación del periodo de consultas".

Decenas de trabajadores se desplazaron a Nigrán para hacer visibles sus reivindicaciones

Decenas de trabajadores se desplazaron este lunes a la localidad pontevedresa de Nigrán, a más de tres horas de San Cibrao, para concentrarse en las inmediaciones del Pazo de Cea donde el comité se reunía con la empresa y que estaba flanqueado por varios furgones de la Guardia Civil.



Con los puños en alto y al grito de 'Ni un paso atrás', 'As cubas non se paran', 'Cubas sí, yankis non' o ‘'Fóra yankis, pandilla de mangantes' los trabajadores dieron su apoyo al comité e hicieron visibles sus reivindicaciones.



El presidente del comité, que tuvo que identificarse para entrar en las instalaciones tras un receso, pidió calma a los trabajadores para evitar incidentes.