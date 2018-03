Las nuevas promociones de constructores mariñanos se centran en Foz y Ribadeo

El mercado de la vivienda vuelve a reactivarse poco a poco y aunque en A Mariña todavía los bancos tienen mucho ladrillo sin vender y lo van sacando más en función de sus intereses que en los de los clientes, hay constructores de la comarca que retoman las obras para ofrecer pisos que apenas quedan en stock, como los de tres y cuatro habitaciones.



Tras el pinchazo de la burbuja de apartamentos, la construcción regresa a parámetros conocidos: constructores profesionales y de la zona con proyectos donde el mercado nunca llegó a derrumbarse. Es el caso de Ribadeo, donde los pisos nunca han llegado a saldarse y la planificación urbanística ha respondido a parámetros que no han sido los puramente especulativos. Ribadeo sigue teniendo tirón para residentes gallegos o asturianos y Foz, donde queda mucho edificio vacío y solares a los que sacar fruto, también atrae compradores de segunda vivienda y se piden nuevas licencias.



"Vivienda grande apenas queda nada en promoción -reconoce Noé Muiña desde la burelesa Chave de Ouro- y dado que nosotros vendimos muy bien en Marzán, planteamos un proyecto nuevo con 60-40% de apartamentos y pisos ya que el cliente, además de dos o tres dormitorios, quiere otra habitación donde hacer tareas o ubicar un ordenador. Y eso en 70 metros cuadrados no cabe".



Al igual que Os Molineros, que apostaron por esa zona de Foz, Marzán gusta al estar cerca del casco urbano y de las playas. Tiene supermercados, gasolinera y otros servicios cerca. Y en los registros mercantiles Foz vuelve a aparecer con promotores como los Rivas Nécega, ligados a proyectos del finiquitado boom inmobiliario como Primera Calidad y que ahora impulsan Punta dos Prados, Bitoque o Siente A Mariña.



También en Ribadeo se construye en el entorno de la estación de autobuses. En este municipio los precios de compra y alquiler no se hundieron como sucedió, por ejemplo, en Burela.



VIVEIRO. El mercado de la vivienda no termina de despegar en Viveiro por varias razones. Una de ellas es que todavía quedan muchos inmuebles vacíos sin vender y el primer paso para que el sector de la construcción pueda recuperar un poco el pulso en el concello pasa por que esas viviendas tengan una salida en el mercado a través de su colocación entre compradores interesados.



Varios edificios están todavía sin finalizar en el municipio vivariense. Se trata de licencias antiguas, que en este momento los constructores o promotores están aprovechando para rematar en algunos casos.



La mayoría de las ventas que se registran en la actualidad son a precios económicos. Los apartamentos salen entre 60.000 y 70.000 euros, mientras que las viviendas medias de tres dormitorios pueden conseguir por entre 80.000 y 110.000 euros. El constructor Manuel Rego considera que en el futuro cambiará la distribución de los inmuebles, que ganarán en superficie para acomodarse más a las necesidades de los residentes en la zona y no tanto a las de quienes buscan una segunda residencia pequeña. "Fíxose moita pequena e hai que facer máis para a xente de aquí".



La cartera de trabajo entre las empresas del sector aumenta pero ese incremento no está motivado por el inicio de nuevas promociones de edificios, sino que más bien lo que genera ese movimiento es la creación de viviendas unifamiliares, así como las rehabilitaciones y las reformas de otras ya existentes.



El gran escollo para el desarrollo y crecimiento del municipio es la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que lleva años estancado a pesar de anuncios puntuales de avances por parte del gobierno local desde la entrada del PSOE en la alcaldía y no parece que con nuevas elecciones municipales a la vista haya excesiva prisa en sacarlo adelante.